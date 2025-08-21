Topo

Notícias

Britânica que ostenta recorde de pessoa mais velha do mundo completa 116 anos

21/08/2025 08h27

A britânica Ethel Caterham, a pessoa mais velha viva atualmente, completa 116 anos nesta quinta-feira (21), anunciou a casa de repouso onde mora em Surrey, sudeste da Inglaterra.

Caterham se tornou a pessoa mais velha do mundo no início de maio, após a morte de uma freira brasileira que detinha o recorde. 

A mulher, nascida em 21 de agosto de 1909, em uma vila em Hampshire, sul da Inglaterra, mora em uma casa de repouso na cidade de Lightwater, no condado de Surrey, na mesma região. 

Após a morte de Inah Canabarro Lucas, a freira brasileira de 116 anos, Caterham, que viveu mais que o marido e as duas filhas, tornou-se a pessoa mais velha do mundo, de acordo com o Grupo de Pesquisa Gerontológica (GRG), sediado nos Estados Unidos, e o banco de dados LongeviQuest.

"Ethel e sua família são muito gratos por todas as mensagens gentis e pelo interesse demonstrado em sua comemoração de 116 anos este ano", disse um porta-voz da casa de repouso onde ela reside.

"Ela decidiu novamente não dar entrevistas, preferindo passar o dia tranquilamente com a família para poder aproveitá-lo em seu próprio ritmo. O rei pode ser sua única concessão", acrescentou. 

No ano passado, Caterham recebeu um cartão de felicitações do rei Charles III em seu 115º aniversário. 

O título de pessoa mais velha da história pertence à francesa Jeanne Calment, que viveu até os 122 anos e 164 dias, segundo o Guinness Book.

psr/arm/aa/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Tarifaço dos EUA pressiona preço de pimenta-do-reino produzida no Pará

Britânica que ostenta recorde de pessoa mais velha do mundo completa 116 anos

Câmara aprova PL contra adultização que endurece regras sobre uso das redes por crianças

Lula lidera em cenários de 1º turno e abre distância sobre adversários no 2º turno, mostra Genial/Quaest

Itália prende ucraniano por ataques ao gasoduto Nord Stream, dizem promotores alemães

Uganda anuncia acordo com EUA para receber migrantes

Nova classificação científica revela quatro espécies de girafa

PF indicia Bolsonaro e Eduardo por coação e impõe restrições a Malafaia

Os destaques das mensagens do celular de Bolsonaro

Genial/Quaest: cresce pressão para Bolsonaro apoiar outro nome; bolsonaristas preferem Michelle

Itália prende ucraniano suspeito de sabotar gasodutos russos