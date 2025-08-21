Brigas entre torcedores no jogo Independiente-U de Chile terminam com 10 feridos e 90 detidos

Dez pessoas ficaram feridas e 90 foram detidas após uma batalha campal na noite de quarta-feira (20) entre torcedores do Independiente de Avellaneda e da Universidad de Chile durante o jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Torcedores dos dois times protagonizaram cenas violentas nas arquibancadas do Estádio Libertadores da América, casa do time argentino no sul de Buenos Aires, incluindo a imagem do que parece ser um chileno que pula da arquibancada após ser encurralado por torcedores adversários.

A partida, que estava 1-1, foi temporariamente suspensa aos três minutos do segundo tempo e depois cancelada pela Conmebol. A entidade informou que o resultado final e as possíveis sanções contra as equipes serão determinadas pela comissão disciplinar. No jogo de ida, os chilenos venceram por 1-0.

O caos começou quando os torcedores de La U lançaram projéteis como paus, garrafas e até cadeiras na direção das tribunas inferiores e laterais, onde havia torcedores argentinos.

Os torcedores chilenos lançaram pelo menos uma bomba de efeito moral sonoro contra um camarote e os torcedores do Independiente, na arquibancada lateral, responderam lançando outros projéteis.

No meio do tumulto, sem a presença das forças de segurança, os argentinos escalaram as arquibancadas, agrediram os chilenos e retiraram as roupas dos torcedores da Universidad de Chile. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram agressões com paus ou bastões.

"Temos 90 detidos fora do estádio porque tentaram causar distúrbios e já foram encaminhados para a delegacia", disse à AFP uma fonte do Ministério da Segurança. Um porta-voz do Independiente confirmou que 10 pessoas ficaram feridas.

O embaixador do Chile na Argentina, José Antonio Viera-Gallo, afirmou que pessoas foram feridas "por arma branca".

Uma pessoa ficou gravemente ferida, mas a nacionalidade da vítima não foi divulgada.

Torcedores do Independiente criticaram a operação de segurança e a decisão de posicionar os visitantes em uma área da arquibancada próxima da torcida local.

O presidente chileno, Gabriel Boric, questionou na rede social X "da violência nas torcidas até a evidente irresponsabilidade na organização".

"A Justiça deverá determinar os responsáveis", acrescentou Boric, que ordenou ao embaixador do país que visite os torcedores chilenos no hospital "para garantir sua segurança".

Imagens publicadas pela imprensa dos dois países mostraram dezenas de torcedores da U detidos nas ruas ao redor do estádio.

Os presidentes dos clubes repudiaram os atos de violência, um flagelo difícil de erradicar no futebol sul-americano.

- Sem garantias -

A partida foi suspensa aos três minutos do segundo tempo pelo árbitro uruguaio Gustavo Tejera. Os jogadores tentaram acalmar os ânimos, mas não tiveram sucesso. Depois de mais de 30 minutos de espera, a interrupção e o posterior cancelamento foram confirmados.

A Conmebol anunciou que o cancelamento da partida foi ordenado devido à falta de garantias de segurança por parte do Independiente e das autoridades locais.

'La U' é o segundo clube chileno envolvido em incidentes violentos em um torneio sul-americano em 2025. Em 10 de abril, mais de 100 torcedores tentaram entrar no estádio Monumental de Santiago, supostamente sem ingressos, pouco antes do início do confronto entre Colo Colo e Fortaleza pela fase de grupos da Copa Libertadores. A polícia tentou impedir, mas, na confusão, dois torcedores de 18 e 13 anos morreram.

mry-tev-gfe/lm/raa/fp

