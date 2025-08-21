Topo

Notícias

Brazil Potash fecha acordo para fornecer 900 mil t/ano de potássio para Keytrade

21/08/2025 14h58

São Paulo, 21 - A Brazil Potash anunciou na quarta-feira, 20, um acordo comercial definitivo entre sua subsidiária Potássio do Brasil e a Keytrade Fertilizantes Brasil, subsidiária da trading suíça de fertilizantes Keytrade AG. O acordo vinculativo estabelece um compromisso de 10 anos para a Keytrade comprar até 900 mil toneladas de potássio anualmente do Projeto Autazes, no Amazonas. "Este acordo com a Keytrade é um marco importante no desenvolvimento comercial da Brazil Potash", disse em comunicado o CEO da companhia, Matt Simpson. Junto com o acordo existente de take-or-pay com a Amaggi, "agora temos compromissos vinculativos para 1,45 milhão de toneladas de nossa produção anual planejada de 2,4 milhões de toneladas. Esses contratos de longo prazo proporcionam a certeza de receita essencial para garantir o financiamento do projeto e avançar a construção."

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Quem é a 'Negona do Bolsonaro', apoiadora citada pela PF em indiciamento

Imagem de líderes europeus esperando Trump na Casa Branca foi criada por IA

Brazil Potash fecha acordo para fornecer 900 mil t/ano de potássio para Keytrade

Chefe da ONU pede moderação dos EUA e da Venezuela

Netanyahu ordena iniciar 'imediatamente negociações' para libertar reféns em Gaza

Justiça da Califórnia analisa pedido de liberdade condicional dos irmãos Menéndez, que viraram série na Netflix

Violência na Argentina assola novamente o futebol na América do Sul

EXCLUSIVO-Exigência de Putin para Ucrânia: desistir de Donbas, sem Otan e sem tropas ocidentais, dizem fontes

Reale Jr.: Há justificativa para prisão preventiva de Jair Bolsonaro

Mensagens de Bolsonaro indicam mudança de plano para 2026, diz historiador

Netanyahu diz que Israel iniciará negociações de cessar-fogo em Gaza para encerrar guerra e libertar reféns