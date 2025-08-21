Botafogo perde para LDU em Quito (2-0) e cai nas oitavas da Libertadores
A LDU eliminou o Botafogo, atual campeão da América, ao vencer o time carioca por 2 a 0 nesta quinta-feira (21), em Quito, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.
Jogando em casa, o time equatoriano construiu a vitória com os gols de Gabriel Villamil (7') e Lisandro Alzugaray (60' de pênalti).
O Botafogo, de Davide Ancelotti, havia vencido o jogo de ida no Rio de Janeiro, há uma semana, por 1 a 0.
A LDU, comandada pelo técnico brasileiro Tiago Nunes, será o adversário do São Paulo nas quartas de final da Libertadores.
