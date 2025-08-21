Topo

Bostic ainda vê um único corte de juros pelo Fed neste ano em meio a incertezas

21/08/2025 09h34

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse nesta quinta-feira que ainda acredita que o banco central dos Estados Unidos pode cortar sua taxa de juros uma vez neste ano, mas há muita incerteza em torno dessa visão, já que a economia está passando por mudanças consideráveis.

Bostic disse que a previsão que ele ofereceu mais cedo neste ano de um corte "ainda está mais ou menos onde estou", falando ao Metro Atlanta Chamber.

"Mas eu diria apenas que, no mundo de hoje, toda estimativa ou previsão pontual tem uma ampla banda de confiança em torno dela e, portanto, não estou preso a nada", acrescentou.

Bostic disse que a atual faixa da taxa de juros, agora entre 4,25% e 4,5%, é "marginalmente restritiva" em meio a um debate contínuo sobre a necessidade de redução dos juros.

Ele afirmou que o crescimento deste ano provavelmente será "relativamente morno" antes de se recuperar no próximo, em meio a uma maior clareza no mundo dos negócios sobre o estado geral da política econômica dos EUA. Se isso acontecer, "estaríamos em uma posição, sendo nós o Fed, para começar a trazer nossa política monetária de volta a uma postura mais neutra".

Bostic acrescentou que seguir firmemente em um caminho é importante para a política monetária. "Quando (o Fed) se move, quero que ele se mova em uma direção e não fique subindo e depois descendo", disse Bostic.

"Queremos ser unidirecionais, porque a abordagem de alternância historicamente fez com que as pessoas perdessem a confiança em nossa capacidade de cumprir nossos mandatos."

Bostic falou enquanto as principais autoridades de bancos centrais do mundo estão se reunindo em Jackson Hole para a conferência do Fed de Kansas City. O evento conta com um discurso do chair Jerome Powell que pode sinalizar uma abertura para o corte dos juros na reunião de setembro.

Os membros do Fed estão em uma posição desafiadora, enfrentando um mercado de trabalho em desaceleração, em um momento em que as pressões inflacionárias ainda estão acima da meta e podem aumentar ainda mais em meio à rápida elevação de tarifas de importação pelo governo Trump.

A ata da reunião de julho do Fed, divulgada na quarta-feira, mostrou que as autoridades apontaram para possíveis decisões difíceis, considerando o cenário econômico. Enquanto isso, o Fed enfrenta uma pressão constante e agressiva do presidente Donald Trump e seus aliados para reduzir os juros.

Bostic observou que a política monetária tem sido orientada para a redução da inflação e que o progresso tem sido desigual. Ele apontou que o mercado de trabalho tem apresentado alguns problemas ultimamente, mas precisa ver mais dados para confirmar que as contratações estão realmente se deteriorando.

Bostic disse que o cenário econômico está "em um período de transição, e muito do que estou tentando fazer é estar realmente na trajetória de onde a transição provavelmente ocorrerá".

(Reportagem de Michael S. Derby)

