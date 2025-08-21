Topo

Notícias

Bolsonaro tem até amanhã para explicar a Moraes pedido de asilo

21/08/2025 15h44

Celular

De acordo com relatório no qual a Polícia Federal indiciou Bolsonaro e um de seus filhos, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), no caso do tarifaço contra o Brasil, o ex-presidente arquivou em seu celular um documento em que cogitou a possibilidade de pedir asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. O documento tem 33 páginas - sem assinatura e sem data - e estava salvo no aparelho desde 2024. 

Além disso, o ministro do STF citou o contato feito pelo general Braga Netto - ex-integrante do governo Bolsonaro - após ser proibido de falar com Bolsonaro e troca de mensagens entre o ex-presidente e seus aliados para passar orientações para publicação de postagens nas redes sociais. 

Após receber o relatório de indiciamento, Moraes enviou o caso para a Procuradoria-Geral da República (PGR). Caberá ao órgão decidir se Bolsonaro e Eduardo serão denunciados ao STF.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

PF: Lista de transmissão de Bolsonaro tinha policiais, pastores e militares

Sobe para cinco mortos e 36 feridos balanço do ataque com explosivos contra base aérea em Cali, na Colômbia (Prefeitura)

Mais norte-americanos solicitam status de refugiado no Canadá, mostram dados

Parlamentares da Califórnia aprovam dois projetos do plano de redistritamento democrata

COP30: na véspera da Conferência, 80% dos países ainda não apresentaram metas para 2035

'Foi um verdadeiro linchamento': torcedores da La U voltam ao Chile após caos na Argentina

Bolsonaro pede para Moraes autorizar visita de relator da CPMI do INSS

Ação do narcotráfico derruba helicóptero e mata 6 policiais na Colômbia

'Graças a Deus ainda temos eleições a cada 2 anos', diz Alexandre de Moraes

83% dos mortos em Gaza são civis, indicam dados israelenses

Ataque com explosivos deixa um morto e dez feridos em base aérea da cidade de Cali, Colômbia