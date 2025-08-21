Bolsonaro citou facada, elogiou Milei e temia prisão em pedido de asilo

No documento encontrado pela Polícia Federal de pedido de asilo político, Jair Bolsonaro (PL) citou a facada sofrida por ele 2018 e elogiou o presidente da Argentina, Javier Milei.

O que aconteceu

"Temo não só por minha integridade física, mas também por minha vida", diz trecho do arquivo. O material foi encontrado pela PF no celular do ex-presidente foi salvo no aparelho em 10 de fevereiro de 2024 —dois dias após a Polícia Federal apreender o passaporte de Bolsonaro.

No texto, Bolsonaro disse que temia prisão "em breve". O documento tem 33 páginas, segundo a PF, era editável e não constava data. A polícia compartilhou 10 páginas do documento na investigação.

O ex-presidente aponta que Alexandre de Moraes "deveria estar no banco dos réus". Bolsonaro diz ainda que é perseguido no Brasil e que tem resistido "bravamente, consternado com as maldades e arbitrariedades imputadas" a ele. O documento teria sido criado por Fernanda Bolsonaro, que é esposa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente.

Na análise do material, a PF identificou que a última mudança feita no documento ocorreu no dia 12 de fevereiro. Nesse dia, o ex-presidente foi para a Embaixada da Hungria, em Brasília. Ele chegou ao local na noite da segunda-feira de Carnaval, acompanhado de dois seguranças.

No relatório, a PF cita que, dois meses antes dessa data, Bolsonaro informou a Moraes que iria viajar para a posse de Milei. "Segundo a defesa de Jair Bolsonaro, o aviso ocorreu devido às diversas investigações nas quais o ex-presidente era alvo", relembra a Polícia Federal.

O STF considerou que o documento encontrado mostra "um risco comprovado de fuga do acusado". Segundo resolução assinada ontem por Moraes, a defesa de Bolsonaro tem 48 horas para apresentar explicações. Em nota enviada à imprensa, os advogados do ex-presidente negaram a quebra de cautelares e disseram que responderão o ministro dentro do prazo previsto.

Embora se trate de um único documento em formato editável, sem data e assinatura, seu teor revela que o réu, desde a deflagração da operação Tempus Veritatis, planejou atos para fugir do país, com o objetivo de impedir a aplicação de lei penal.

Relatório da Polícia Federal

O que diz o documento encontrado pela PF

Quero ressaltar que minha situação enseja uma URGENTE concessão de asilo político. Fui recentemente alvo de medidas cautelares no Brasil. Tive minha liberdade parcialmente privada, pois não poderia mais deixar meu país. [...] O temor de minha prisão é confirmado pelas recentes declarações do Diretor Geral da Polícia Federal do Brasil, dando a entender que, em breve, serei encarcerado.

Temo não só por minha integridade física, com minha já anunciada prisão por diversos veículos de comunicação brasileiros, mas também por minha vida, uma vez que já sofri atentado promovido por ex-filiado a partido político de extrema-esquerda enquanto candidato à presidência da Republica, em 6 de setembro de 2018, ainda mais no atual momento, em que não disponho mais do aparato de segurança que possuía enquanto nessa condição de mandatário da Nação brasileira.

Na República Argentina tenho a percepção de que terei o tratamento digno de um país e de um governante que compreende a fundo a verdadeira guerra cultural-ideológica que estamos enfrentando contra a extrema-esquerda, para trazer liberdade e bem estar a nossos povos, não apenas na América do Sul, mas em todo mundo.

É certo que a República Argentina tem o direito de conceder asilo político a pessoas exatamente na posição em que me encontro, de notável perseguição política em meu país de origem, o Brasil, conforme amplamente explanado.