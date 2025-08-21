Bolsonaro pede para Moraes autorizar visita de relator da CPMI do INSS

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) que o relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), seja autorizado a visitar o ex-presidente durante sua prisão domiciliar.

O que aconteceu

O pedido foi feito durante a articulação que deu o controle da CPMI à oposição. As propriedades do documento indicam que a defesa de Bolsonaro criou a petição às 22h01 de terça-feira.

Nesta hora, o líder do PL articulava a derrota do governo. Sóstenes Cavalcante (RJ) já tinha se reunido com a bancada do partido, acertado uma candidatura única da direita à presidência da CPMI e começava a ligar para presidentes de outras siglas pedindo apoio.

Em outro ponto de Brasília, o centrão se reunia num jantar. O evento aconteceu para comemorar a criação da federação entre União Brasil e PP, que surgiu com discurso de oposição ao governo federal.

Na manhã seguinte, Alfredo Gaspar foi indicado relator da comissão. A direita espera usar a CPMI para jogar a fraude bilionária do INSS no colo do Planalto. Frei Chico, irmão de Lula e vice-presidente de um sindicato suspeito de enganar aposentados, deve ser chamado para depor.

O relator tem histórico de apoio ao ex-presidente. Gaspar já foi relator de uma processo que correu na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara chamado sustação de ação penal. O nome complicado significa interromper o julgamento por tentativa de golpe que corre no STF.

Gaspar usou o caso para tentar blindar Bolsonaro. O deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) alegou que não podia ser investigado por ser parlamentar. Em vez de limitar o possível trancamento da ação a Ramagem, o relator usou o caso para elaborar um parecer que interrompe todo o julgamento, o que livraria o ex-presidente do julgamento pelo STF.

Gaspar culpou Lula pelas fraudes no INSS. Apesar do histórico de críticas antecipadas, o deputado afirma que é isento e rebate as opiniões de governistas de que vai produzir um relatório contaminado com a posição da oposição.

Outros aliados na lista

A defesa de Bolsonaro também pediu autorização para receber Nikolas Ferreira (PL-MG). O deputado aumentou o tom dos discursos desde a ordem de colocar tornozeleira eletrônica no ex-presidente. Ele tem feito críticas ao STF e insistido na anistia.

A lista de pedido de pessoas autorizadas a visitar Bolsonaro tem 8 pessoas. Também há solicitação de mudar a data que Valdemar Costa Neto, presidente do PL, iria ao encontro do ex-presidente.

Ex-primeira-dama já reclamou de visitas. Na semana passada, Michelle Bolsonaro se desentendeu com o deputado Zucco (PL-RS), que falou que faria um churrasco durante sua passagem pela casa do ex-presidente. As datas e os horários são determinados previamente por Moraes.

A defesa pediu que sejam liberadas as seguintes visitas a Bolsonaro: