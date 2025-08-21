Topo

Notícias

Bolsonaro pagou R$ 70 mil para lotérica do irmão no interior de SP

Angelo Guido Bolsonaro com o irmão, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o sobrinho Eduardo - Arquivo pessoal
Angelo Guido Bolsonaro com o irmão, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o sobrinho Eduardo Imagem: Arquivo pessoal
Luccas Lucena
do UOL

Do UOL, em São Paulo

21/08/2025 19h24Atualizada em 21/08/2025 19h45

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou R$ 70 mil na lotérica do irmão, Angelo Guido Bonturi Bolsonaro, em Eldorado (SP), entre 2024 e 2025.

O que aconteceu

Bolsonaro fez 103 transferências para a lotérica, totalizando R$ 70 mil, segundo relatório da Polícia Federal. Elas ocorreram entre fevereiro do ano passado e junho deste ano.

Relacionadas

PF cita resistência de Michelle em ação que apreendeu celular de Bolsonaro

Defesa diz que Bolsonaro 'jamais descumpriu qualquer medida cautelar'

Aliados veem Tarcísio 'pragmático' em meio a tensão com bolsonaristas

Foram 27 transferências entre fevereiro e agosto de 2024, 17 entre agosto e dezembro e outras 26 até junho deste ano. Além disso, 34 transferências não têm período especificado.

A lotérica tem como sócio administrador o sobrinho de Angelo, Angelo Guido Bolsonaro. A empresa foi aberta em julho de 2007.

O UOL tentou contato com a lotérica, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

PF analisou o conteúdo do celular de Bolsonaro, apreendido em 4 de agosto. Ele está proibido de usar redes sociais desde 21 de julho, quando o ministro do STF determinou medidas cautelares.

Bolsonaro recebeu mais de R$ 30 milhões em um ano

Ex-presidente recebeu um volume de R$ 30 milhões em suas contas bancárias no intervalo de um ano. O Coaf (Conselho do Controle de Atividades Financeiras) identificou movimentações suspeitas do ex-presidente e de seu filho Eduardo entre março de 2023 e junho de 2025.

No caso de Bolsonaro, foram identificadas movimentações de mais de R$ 30 milhões no período. "No período de 01/03/2023 a 07/02/2024, foram movimentados R$ 30.576.801,36 em créditos e R$ 30.595.430,71 em débitos", diz o relatório da PF com base nos dados do Coaf.

Mais de 60% dos valores recebidos pelo ex-presidente foram via Pix. Do total movimentado, R$ 19,2 milhões foram enviados a Bolsonaro por meio de 1,2 milhão de transferências Pix. "Quanto aos débitos, mais de 50% do valor total movimentado no período referem-se a aplicações em CDB/RDB, concentradas em seis lançamentos, que somaram R$ 18.325.000", diz a PF.

Relatórios apontam que, entre dezembro de 2024 e junho de 2025, ex-presidente teria resgatado R$ 9 milhões em aplicações. No período, foram movimentados R$ 11,1 milhões nas contas do ex-presidente, entre entradas e saídas.

Neste intervalo, a segunda maior receita do ex-presidente veio de doações Pix. Um montante de R$ 1,3 milhão foi recebido entre dezembro de 2024 e junho de 2025. No mesmo período, Bolsonaro ainda ganhou R$ 398,8 mil do seu partido, o PL.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Dono da Ultrafarma não paga fiança e MP-SP faz novo pedido de prisão

Quina: Prêmio acumulado é de R$ 8,6 milhões; veja números sorteados

Mendonça dá razão a Monark e influenciador vai insistir em ofensiva contra Dino

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,4 milhões; confira dezenas

Empresário que matou gari diz que pegou arma da esposa delegada escondido

Bolsonaro citou facada, elogiou Milei e temia prisão em pedido de asilo

EUA suspendem imediatamente emissão de vistos de trabalho para motoristas de caminhões comerciais, diz Rubio

Bolsonaro pagou R$ 70 mil para lotérica do irmão no interior de SP

Rapper Lil Nas X é preso por andar seminu em Los Angeles

Wall Street fecha em queda, puxada por tecnológicas

Texas e Califórnia mudam seus mapas eleitorais antes das eleições de 2026