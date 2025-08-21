Bolsonaro pagou R$ 70 mil para lotérica do irmão no interior de SP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou R$ 70 mil na lotérica do irmão, Angelo Guido Bonturi Bolsonaro, em Eldorado (SP), entre 2024 e 2025.

O que aconteceu

Bolsonaro fez 103 transferências para a lotérica, totalizando R$ 70 mil, segundo relatório da Polícia Federal. Elas ocorreram entre fevereiro do ano passado e junho deste ano.

Foram 27 transferências entre fevereiro e agosto de 2024, 17 entre agosto e dezembro e outras 26 até junho deste ano. Além disso, 34 transferências não têm período especificado.

A lotérica tem como sócio administrador o sobrinho de Angelo, Angelo Guido Bolsonaro. A empresa foi aberta em julho de 2007.

O UOL tentou contato com a lotérica, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

PF analisou o conteúdo do celular de Bolsonaro, apreendido em 4 de agosto. Ele está proibido de usar redes sociais desde 21 de julho, quando o ministro do STF determinou medidas cautelares.

Bolsonaro recebeu mais de R$ 30 milhões em um ano

Ex-presidente recebeu um volume de R$ 30 milhões em suas contas bancárias no intervalo de um ano. O Coaf (Conselho do Controle de Atividades Financeiras) identificou movimentações suspeitas do ex-presidente e de seu filho Eduardo entre março de 2023 e junho de 2025.

No caso de Bolsonaro, foram identificadas movimentações de mais de R$ 30 milhões no período. "No período de 01/03/2023 a 07/02/2024, foram movimentados R$ 30.576.801,36 em créditos e R$ 30.595.430,71 em débitos", diz o relatório da PF com base nos dados do Coaf.

Mais de 60% dos valores recebidos pelo ex-presidente foram via Pix. Do total movimentado, R$ 19,2 milhões foram enviados a Bolsonaro por meio de 1,2 milhão de transferências Pix. "Quanto aos débitos, mais de 50% do valor total movimentado no período referem-se a aplicações em CDB/RDB, concentradas em seis lançamentos, que somaram R$ 18.325.000", diz a PF.

Relatórios apontam que, entre dezembro de 2024 e junho de 2025, ex-presidente teria resgatado R$ 9 milhões em aplicações. No período, foram movimentados R$ 11,1 milhões nas contas do ex-presidente, entre entradas e saídas.

Neste intervalo, a segunda maior receita do ex-presidente veio de doações Pix. Um montante de R$ 1,3 milhão foi recebido entre dezembro de 2024 e junho de 2025. No mesmo período, Bolsonaro ainda ganhou R$ 398,8 mil do seu partido, o PL.