Mensagens de Bolsonaro indicam mudança de plano para 2026, diz historiador

As conversas entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e Silas Malafaia, reveladas em relatório da Polícia Federal, indicam mudança na estratégia da extrema direita, afirmou o escritor e historiador João Cezar de Castro Rocha no UOL News, do Canal UOL.

Essas trocas de mensagens fortalecem uma intuição que eu queria propor para reflexão. Houve um momento em que a extrema direita deixou claro o plano para 2026: Senado em primeiro lugar e apoio do Bolsonaro condicionado ao indulto e enfrentamento ao STF. Até ontem, essa era a aposta, com concentração em um candidato, como Tarcísio de Freitas, com apoio explícito do Bolsonaro.

Eu acho que esse projeto da extrema direita mudou. Teve uma pequena mudança que é muito significativa. Essas mensagens reveladas ajudam a atar as pontas.

João Cezar de Castro Rocha, escritor e historiador

O historiador vê tentativa de criar uma narrativa de ilegitimidade das eleições de 2026, buscando apoio internacional.

O Senado continua prioridade absoluta, pois é a única forma de manietar o Judiciário. Mas Bolsonaro não deverá apoiar nenhum candidato da direita em 2026. Para caracterizar que a extrema direita foi alijada das eleições, retirando a legitimidade do processo, e aumentar a pressão americana sobre eleições que, teoricamente, não teriam sido legítimas.

O novo plano implicaria que Bolsonaro não apoiaria nenhum candidato à Presidência para concentrar apoio no Senado e caracterizar, em plano com a Casa Branca, as eleições de 2026 como ilegítimas, permitindo pressão contra o Brasil.

João Cezar de Castro Rocha, escritor e historiador

O historiador destaca que a estratégia da extrema direita depende do apoio de Donald Trump à narrativa de ilegitimidade eleitoral no Brasil, mas o cenário internacional pode mudar até 2026.

Essa aposta da extrema direita brasileira é muito incerta e insensata, pois parte do princípio de que, em outubro de 2026, Donald Trump manterá a posição que tem hoje.

Não me parece que Trump, se não mudar significativamente sua política, terá a mesma força em 2026. A aposta já é, por si só, próxima da insensatez.

João Cezar de Castro Rocha, escritor e historiador

