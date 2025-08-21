Bolsonaro recebeu mais de R$ 30 milhões em contas em 1 ano, diz PF

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu um volume de R$ 30 milhões em suas contas bancárias no intervalo de um ano. As informações são de relatório da Polícia Federal com base em dados do Coaf (Conselho do Controle de Atividades Financeiras) .

Relatório foi apresentado pela PF ao Supremo Tribunal Federal na investigação sobre atuação de Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro para coagir ministros do STF. Coaf identificou movimentações suspeitas do ex-presidente e de seu filho Eduardo entre março de 2023 e junho de 2025. O relatório da PF não faz acusações diretas ao ex-presidente, mas lista movimentações apontadas como suspeitas pelo Coaf.

No caso de Bolsonaro, foram identificadas movimentações de mais de R$ 30 milhoes no período. "No período de 01/03/2023 a 07/02/2024, foram movimentados R$ 30.576.801,36 em créditos e R$ 30.595.430,71 em débitos", diz o relatório da PF com base nos dados do Coaf.

Mais de 60% dos valores recebidos pelo ex-presidente foram via Pix. Do total movimentado, R$ 19,2 milhões foram enviados a Bolsonaro por meio de 1,2 milhão de transferências Pix. "Quanto aos débitos, mais de cinquenta por cento do valor total movimentado no período referem-se a aplicações em CDB/RDB, concentradas em 6 lançamentos, que somaram R$ 18.325.000,00", aponta a PF.

Advogados foram principais destinatários de transferências de Bolsonaro. Ao analisar a saída de recursos das contas do ex-presidente, a PF aponta que escritório de Paulo Amador recebeu R$ 3,3 milhões e de Daniel Tessler R$ 3,3 milhões no período.

Coaf também identificou pagamentos para Celso Vilardi entre dezembro de 2024 e junho de 2025. Escritório do advogado que entrou para defender o ex-presidente na ação penal recebeu duas transferências que somam R$ 2 milhões no período.

Michelle e Carlos Bolsonaro também aparecem citados em movimentações suspeitas. A PF não acusa ele de crimes, mas aponta movimentações suspeitas identificadas pelo Coaf.

Relatórios apontam que entre dezembro de 2024 e junho de 2025 ex-presidente teria resgatado R$ 9 milhões em aplicações. No período foram movimentados R$ 11,1 milhões nas contas do ex-presidente entre entradas e saídas.

Neste intervalo, a segunda maior receita do ex-presidente veio de doações Pix. Foi um montante de R$ 1,3 milhão recebido entre dezembro de 2024 e junho de 2025. No mesmo período, Bolsonaro ainda ganhou R$ 398,8 mil do PL.

Na comunicação encaminhada pelo Banco do Brasil e referente ao período de 01/09/2023 a 22/08/2024, verifica-se que Michelle movimentou o montante de R$ 2.972.796,45 a crédito e R$ 3.370.447,24 a débito. Dentre os lançamentos creditados, destacam-se os valores provenientes dos dois principais remetentes identificados, que, somados, totalizaram 2.355.136,65. São eles: a empresa MPB BUSINESS LTDA, da qual Michelle figura como única sócia, responsável por R$ 1.973.200,00 em 22 lançamentos; e o Partido Liberal, que realizou transferências no montante de R$ 381.936,65, em 14 lançamentos.

Consta na comunicação encaminhada pelo Banco do Brasil e referente ao período de 01/09/2023 a 22/08/2024, que Carlos movimentou valores da ordem de R$ 4.859.014,37 a crédito e R$ 4.868.533,15 a débito. Dentre os lançamentos creditados, destacam-se: (i) os de mesma titularidade, que totalizaram R$ 1.368.062,77, distribuídos em 24 operações; e (ii) uma transferência no valor de R$ 700.000,00, realizada em operação única por Mario Pimenta de Oliveira Filho, empresário do ramo automotivo.

Observa-se que mais de sessenta por cento dos valores movimentados a crédito ocorreram por meio do Pix. No total, foram registrados 1.214.254 lançamentos, que somaram R$ 19.279.915,45 no período analisado. Quanto aos débitos, mais de cinquenta por cento do valor total

movimentado no período referem-se a aplicações em CDB/RDB, concentradas em 6 lançamentos, que somaram R$ 18.325.000,00.

Trechos de relatório do Coaf