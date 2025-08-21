Bolsonaro mudou pedido de asilo a Milei quando foi a embaixada húngara

O ex-presidente Jair Bolsonaro alterou o pedido de asilo endereçado ao presidente da Argentina, Javier Milei, no mesmo dia em que dormiu na embaixada da Hungria, com o passaporte apreendido pela Polícia Federal.

O que aconteceu

Bolsonaro teve uma semana tensa em fevereiro de 2024. Tudo começou quando ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal que mirava o grupo suspeito de tentativa de golpe de Estado no dia 8 de fevereiro daquele ano e se estendeu até o dia 14, quando o ex-presidente deixou a embaixada húngara. O rascunho do pedido consta no relatório divulgado ontem pela Polícia Federal.

Relatório da PF mostra que um documento foi encontrado no celular de Bolsonaro com pedido de asilo a Milei. O arquivo chamado "carta Jair Messias Bolsonaro.docx" foi salvo pelo ex-presidente dia 10 de fevereiro. O documento teria sido criado por Fernanda Bolsonaro. Segundo a PF, é possível que "o usuário em questão esteja vinculado" à esposa do senado Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente.

Supremo considerou que o documento encontrado mostra "um risco comprovado de fuga do acusado". Segundo resolução assinada ontem pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, a defesa de Bolsonaro tem 48 horas para apresentar explicações.

Na análise do material, PF identificou que a última mudança feita no documento ocorreu no dia 12 de fevereiro. Nesse dia, o ex-presidente foi para a Embaixada da Hungria, em Brasília. Ele chegou ao local na noite do dia 12, na segunda-feira de Carnaval, acompanhado de dois seguranças.

Bolsonaro foi recebido pelo embaixador húngaro Miklos Tamás Halmai. Imagens de câmeras de segurança da embaixada divulgadas pelo New YorkTimes mostram o ex-presidente encontrando o embaixador. No dia 14, segundo o jornal, funcionários, que deveriam voltar ao prédio no dia seguinte ao feriado de Carnaval, foram orientados a passar o resto da semana trabalhando de casa.

Ex-presidente foi embora no dia 14 de fevereiro. Uma câmera de segurança teria gravado o momento em que o próprio embaixador acena para ele em despedida. A Hungria é comandada pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, político de extrema direita, que já foi chamado de "irmão" pelo ex-presidente.

Plano era de "abrigar Bolsonaro". Segundo o jornal americano, uma fonte afirmou, em condição de anonimato, que a equipe da embaixada tinha o plano de abrigar o ex-presidente, dando indícios de "asilo político". Caso um pedido de prisão fosse feito contra Bolsonaro, ele não poderia ser preso dentro da embaixada, onde há inviolabilidade diplomática.

Na ocasião, defesa do ex-presidente confirmou que Bolsonaro passou dois dias na embaixada. Segundo a defesa, objetivo era "manter contatos com autoridades do país amigo". "Nos dias em que esteve hospedado na embaixada magiar, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo atualizando os cenários políticos das duas nações", diz a nota.

Rascunho de pedido de asilo político a Milei

Documento estava em formato editável, sem data e assinatura, segundo a PF. Contudo, as investigações apontam que o "seu teor revela que o réu, desde a deflagração da operação Tempus Veritatis, planejou atos para fugir do país, com o objetivo de impedir a aplicação da lei penal".

Defesa de Bolsonaro diz que ex-presidente recebeu de fato "sugestão para pedir asilo à Argentina". "Uma minuta chegou a ser enviada a ele, como mostrou a Polícia Federal, "mas Bolsonaro não aderiu", diz Paulo Cunha Bueno. "Essa proposta ocorreu há mais de um ano e meio, e ele rechaçou", segue o advogado. "A fuga nunca foi uma opção", segue.

Rascunho de pedido era arquivo de 33 páginas. Nele, Bolsonaro cita convenções e legislações internacionais que respaldam o asilo político. "Com base em tais diplomas legais, apresento este requerimento, solicitando a concessão de asilo político à minha pessoa, Jair Messias Bolsonaro", diz trecho do arquivo.

Pedido de asilo tem alegação de perseguição política, diz relatório da PF. "De início devo dizer que sou, em meu país de origem, perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos", afirma. O documento foi salvo no celular de Bolsonaro dois dias após a deflagração da operação Tempus Veritatis. A operação ocorreu para apurar a organização criminosa que atuou na tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito.

Documento cita regime de urgência para obtenção do asilo, segundo PF. Além de fazer referência a sua suposta condição de perseguido político, Bolsonaro diz temer pela própria visa "vindo a sofrer um novo atentado político".

Viagem de Bolsonaro a Argentina

Relatório da PF diz que Bolsonaro informou a Moraes que viajaria a Argentina em dezembro. Segundo o documento, dois meses antes da última edição do rascunho do asilo, no dia 5 de dezembro de 2023, o ex-presidente informou a Moraes que iria viajar para a Argentina entre os dias 7 e 11 de dezembro.

Defesa de Bolsonaro afirmou que o aviso ocorreu devido às diversas investigações nas quais Bolsonaro era alvo. Ex-presidente esteve na posse de Milei em uma comitiva acompanhado por Eduardo Bolsonaro entre outro aliados.

PF diz que elementos encontrados apontam que Bolsonaro tinha em sua posse documento que viabilizaria sua evasão. "Identificação de materialidade e autoridade delitiva quanto aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito por organização criminosa."

Milei é aliado do ex-presidente e já criticou o processo do STF. O presidente da Argentina chamou Bolsonaro de "amigo" e disse que ele "sofre perseguição judicial".