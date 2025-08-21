Topo

Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com cautela antes de Jackson Hole e PMIs europeus

21/08/2025 13h16

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta quinta-feira, 21, com cautela antes do início do Simpósio de Jackson Hole, organizado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que poderá ser decisivo para os próximos passos da autoridade. Além disso, o dia contou com a divulgação de índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) europeus, apresentando avanços na atividade. No radar, estiveram ainda negociações comerciais e as tratativas pela guerra da Ucrânia.

O índice pan europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,03%, a 558,91 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,23%, a 9.309,20 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,06%, a 24.291,32 pontos. Em Paris, o CAC 40 cedeu 0,44%, a 7.938,29 pontos. As cotações são preliminares.

No Simpósio de Jackson Hole, evento anual que reúne banqueiros centrais e economistas em Wyoming e começa nesta quinta, o destaque é o presidente do Fed, Jerome Powell, que fará um aguardado discurso na sexta-feira, em meio a expectativas de que o BC norte-americano volte a o cortar juros em setembro.

O PMI composto da zona do euro subiu para 51,1 em agosto, atingindo o maior nível em 15 meses, graças ao bom desempenho da indústria. No Reino Unido, o PMI composto avançou a 53 neste mês, mas com ajuda do segmento de serviços. Números acima de 50 indicam expansão de atividade.

Os EUA e a União Europeia (UE) anunciaram nesta quinta a estrutura para um acordo comercial e tarifário. A Casa Branca destacou que o "esboço" consolidará a relação comercial e de investimento entre as partes e revigorará a reindustrialização das economias envolvidas. Washington reiterou o teto tarifário de 15% sobre a maioria dos produtos da UE, mesma alíquota para automóveis e peças de automóveis.

Negociações sobre um acordo de paz na Ucrânia também seguem no radar. Na quarta-feira, a Rússia disse que tentativas de tratar questões de segurança relativas à Ucrânia sem a participação de Moscou são "um caminho para lugar nenhum".

Em Madri, as ações da Telefónica tombaram 4,97%, pressionando o Ibex 35, que recuou 0,04%, a 15.286,60 pontos. A razão para a queda são os fortes rumores que circulam de que a empresa realizaria um aumento de capital nas próximas semanas. Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,35%, a 43.013,44 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 avançou 0,43%, a 8.020,36 pontos.

