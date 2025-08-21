Bolsas da Ásia fecham sem direção única, à espera de sinais do Fed em Jackson Hole

Por Sergio Caldas

São Paulo, 21/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com investidores à espera de sinais da política monetária dos EUA durante o Simpósio de Jackson Hole, que começa hoje.

O índice japonês Nikkei caiu 0,65% em Tóquio, a 42.610,17 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,37% em Seul, a 3.141,74 pontos, o Hang Seng recuou 0,24% em Hong Kong, a 25.104,61 pontos, e o Taiex subiu 1,43% em Taiwan, a 23.962,13 pontos, revertendo parte do tombo de 3% do pregão anterior.

O Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) dará início hoje ao Simpósio de Jackson Hole, evento anual que reúne banqueiros centrais e economistas em Wyoming. Amanhã (22), o presidente do Fed, Jerome Powell, fará um aguardado discurso em meio a expectativas de que o BC americano volte a o cortar juros em setembro.

O Fed vem mantendo os juros básicos dos EUA inalterados desde o fim do ano passado, basicamente por temores de que a política tarifária do governo Trump possa impulsionar a inflação.

Ata da última reunião do Fed, realizada no fim de julho, mostrou ontem que seus dirigentes estavam mais preocupados na ocasião com pressões inflacionárias do que com o enfraquecimento do mercado de trabalho, que ficou evidente no relatório de emprego mais recente dos EUA.

Na China continental, o Xangai Composto teve modesta alta de 0,13% nesta quinta, a 3.771,10 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,20%, a 2.358,08 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou o pregão em nível recorde, ajudada pelo bom desempenho de ações de logística, transportes e varejo. O S&P/ASX 200 avançou 1,13% em Sydney, a 9.019,10 pontos, ultrapassando pela primeira vez a marca de 9 mil pontos.

