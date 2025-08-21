Topo

Economia

Bolsa Família de setembro: confira calendário completo de pagamentos

App Bolsa Família disponível para download - Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
App Bolsa Família disponível para download Imagem: Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
do UOL

Colaboração para o UOL

21/08/2025 04h00

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm data marcada, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário é definido conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário, e os depósitos ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês. A única exceção acontece em dezembro, quando o cronograma é antecipado para que os valores sejam disponibilizados antes do Natal, com encerramento no dia 10.

Datas de pagamento em setembro

  • Final do NIS 1: 17/09
  • Final do NIS 2: 18/09
  • Final do NIS 3: 19/09
  • Final do NIS 4: 22/09
  • Final do NIS 5: 23/09
  • Final do NIS 6: 24/09
  • Final do NIS 7: 25/09
  • Final do NIS 8: 26/09
  • Final do NIS 9: 29/09
  • Final do NIS 0: 30/09

Calendário dos próximos meses

  • Setembro: 17 a 30
  • Outubro: 20 a 31
  • Novembro: 14 a 28
  • Dezembro: 10 a 23

Benefícios que compõem o programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): parcela extra para garantir o valor mínimo de R$ 600 por núcleo familiar;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): adicional de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 mensais para bebês de até 7 meses - iniciado em setembro.

Exigências para continuar no Bolsa Família

Os beneficiários precisam atender a compromissos nas áreas de saúde e educação, como:

garantir a frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

realizar o acompanhamento pré-natal das gestantes;

monitorar o crescimento e estado nutricional de crianças com menos de 7 anos;

manter o calendário de vacinação atualizado, conforme o Ministério da Saúde.

Caso esses requisitos não sejam cumpridos — como ausência nas aulas ou vacinas atrasadas — o benefício pode ser suspenso temporariamente. Por isso, é essencial respeitar as regras e prazos para evitar bloqueios nos repasses.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Economia

Bolsa Família de setembro: confira calendário completo de pagamentos

Alckmin chama sanções de 'injustas': 'Brasil não é problema para os EUA'

Senado aprova ex-lobista da Vale para agência que julga processo da empresa

1 em 4 executivos acredita que a IA ameaça seus empregos, diz estudo

Consulta ao 4º lote de restituição do IR 2025: veja quando será liberada

Ambev abre 200 vagas de estágio e trainee com salários de até R$ 9.000

Cursos muito longos podem ser perda de tempo na era da IA, diz ex-Google

Governador do DF sanciona lei que autoriza BRB a comprar parte do Master

Alckmin diz que EUA aliviaram tarifas a produtos com alumínio

Sem citar Tarcísio, Haddad diz que 'faltou liderança' em caso Ultrafarma

Polícia Federal divulga resultado de concurso público; veja como acessar