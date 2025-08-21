Bolsa Família de setembro: confira calendário completo de pagamentos

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm data marcada, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário é definido conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário, e os depósitos ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês. A única exceção acontece em dezembro, quando o cronograma é antecipado para que os valores sejam disponibilizados antes do Natal, com encerramento no dia 10.

Datas de pagamento em setembro

Final do NIS 1: 17/09

Final do NIS 2: 18/09

Final do NIS 3: 19/09

Final do NIS 4: 22/09

Final do NIS 5: 23/09

Final do NIS 6: 24/09

Final do NIS 7: 25/09

Final do NIS 8: 26/09

Final do NIS 9: 29/09

Final do NIS 0: 30/09

Calendário dos próximos meses

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Benefícios que compõem o programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): parcela extra para garantir o valor mínimo de R$ 600 por núcleo familiar;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): adicional de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 mensais para bebês de até 7 meses - iniciado em setembro.

Exigências para continuar no Bolsa Família

Os beneficiários precisam atender a compromissos nas áreas de saúde e educação, como:

garantir a frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

realizar o acompanhamento pré-natal das gestantes;

monitorar o crescimento e estado nutricional de crianças com menos de 7 anos;

manter o calendário de vacinação atualizado, conforme o Ministério da Saúde.

Caso esses requisitos não sejam cumpridos — como ausência nas aulas ou vacinas atrasadas — o benefício pode ser suspenso temporariamente. Por isso, é essencial respeitar as regras e prazos para evitar bloqueios nos repasses.