Topo

Notícias

Bolsa Família 2025: pagamentos de agosto só terminam na próxima semana; veja calendário

São Paulo

21/08/2025 09h53

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de agosto começaram na última segunda-feira, 18, mas só devem terminar na próxima semana. A ordem dos depósitos segue o calendário tradicional de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

A Caixa Econômica Federal realiza os pagamentos de forma escalonada nos últimos 10 dias úteis do mês. Os beneficiários de NIS com final 1 foram os primeiros a receber, na segunda-feira. No dia seguinte, os depósitos foram feitos para quem tem o NIS de final 2. O calendário segue até o dia 29 de agosto, quando recebem aqueles com NIS de final 0.

Calendário do Bolsa Família em agosto de 2025

Veja a seguir o calendário de pagamentos do Bolsa Família em agosto, de acordo com o número final do NIS:

. NIS de final 1: 18/8 - já receberam

. NIS de final 2: 19/8 - já receberam

. NIS de final 3: 20/8 - já receberam

. NIS de final 4: 21/8 - já receberam

. NIS de final 5: 22/8

. NIS de final 6: 25/8

. NIS de final 7: 26/8

. NIS de final 8: 27/8

. NIS de final 9: 28/8

. NIS de final 0: 29/8

Quem tem direito ao Bolsa Família em agosto?

Ao todo cerca de 19,2 milhões de famílias recebem o Bolsa Família, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Para ter direito ao benefício, é essencial estar cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico) com informações precisas e atualizadas e possuir renda familiar por pessoa de até R$ 218 mensais.

Por exemplo, no caso hipotético de uma família de sete integrantes ter apenas uma pessoa trabalhando e ganhando o salário mínimo de R$ 1.518, a família será elegível, já que a renda per capita seria de R$ 216,85.

Quem teve o pagamento antecipado?

Os beneficiários de todo o Estado do Rio Grande do Sul e de alguns municípios dos Estados de Alagoas, Amazonas, Paraná, Roraima e Sergipe receberam o pagamento na segunda-feira, independentemente do número do NIS, devido a decretos de situação de emergência provocados por condições climáticas.

Auxílio Gás

O pagamento do Auxílio Gás - realizado a cada dois meses - também começou nesta segunda-feira, 18, e segue o mesmo calendário do Bolsa Família. As outras parcelas deste ano estão previstas para outubro e dezembro.

O Auxílio Gás tem como base o preço médio do botijão de gás de cozinha de 13 kg nos últimos seis meses, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor em agosto é de R$ 108.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Bolsonaro mudou pedido de asilo a Milei quando esteve na embaixada húngara

Defesa diz que Bolsonaro 'jamais descumpriu qualquer medida cautelar'

Caso Ultrafarma: Secretaria da Fazenda de SP exonera fiscal investigado por propinas de R$ 1 bi

Dilma não está entre alvos de sanções dos EUA por causa de Mais Médicos

Discurso sobre presença militar na Ucrânia gera preocupação na Alemanha

Josias: Teto da cadeia de Bolsonaro subiu para 55 anos

Porsche de Gato Preto foi quitado um dia antes de acidente, diz Bia Miranda

Bolsonaro tem até 20h34 de sexta para explicar a Moraes pedido de asilo

Custo de cesta básica cai 15 capitais, mostra pesquisa do Dieese com a Conab

Irã realiza exercícios militares após grandes perdas na guerra com Israel

Libertação dos irmãos Menéndez é analisada em comissão judicial da Califórnia