Boeing negocia venda de até 500 aviões para a China, segundo Bloomberg News

21/08/2025 12h53

(Reuters) - A Boeing está em negociações para vender até 500 aviões para a China, informou a Bloomberg News nesta quinta-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto.

As ações da fabricante de aviões norte-americana subiram 2% antes da abertura do mercado, já que o pedido em potencial seria a primeira grande compra de jatos da Boeing pela China desde a visita do presidente dos EUA, Donald Trump, em seu mandato anterior.

Os dois lados estão negociando os detalhes, tais como modelos de aeronaves, tipos e cronogramas de entrega, disse a reportagem, acrescentando que o pedido poderia ser a peça central de um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo.

A Boeing não quis comentar o assunto com a Reuters.

Um negócio tão grande seria um avanço para a Boeing no segundo maior mercado de aviação do mundo, onde os pedidos estão parados em meio às tensões comerciais entre os EUA e a China.

Isso também ajudaria a Boeing a diminuir a diferença em relação à rival Airbus , que tem se destacado muito na China nos últimos anos.

As autoridades chinesas começaram a consultar suas companhias aéreas domésticas sobre suas necessidades de aeronaves da Boeing, segundo a reportagem.

As compras de jatos têm sido cada vez mais mencionadas nas visitas diplomáticas de Trump este ano.

Durante sua viagem ao Oriente Médio no início deste ano, a Boeing garantiu alguns de seus maiores pedidos de todos os tempos, com a Catar Airways concordando em comprar 160 jatos de fuselagem larga, além de opções para mais 50, juntamente com motores GE Aerospace , em um pacote avaliado em cerca de US$96 bilhões.

Na Arábia Saudita, a locadora estatal AviLease fez um pedido de 20 aeronaves Boeing 737 MAX, com opções para mais 10.

(Reportagem de Shivansh Tiwary em Bengaluru; edição de Shilpi Majumdar e Arun Koyyur)

