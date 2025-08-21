Blau Farmacêutica projeta salto em mercado endereçavel com novos produtos

SÃO PAULO (Reuters) - A Blau Farmacêutica estima ampliar de R$2 bilhões para cerca de R$6 bilhões o tamanho do mercado total que seus produtos poderão capturar nos próximos anos com lançamentos de novos medicamentos da empresa focados principalmente em anticorpos produzidos em laboratório, os chamados anticorpos monoclonais.

A companhia, que viu o lucro líquido crescer quase 33% no 2º trimestre sobre um ano antes, para R$63 milhões, afirmou em apresentação ao mercado nesta quinta-feira que o chamado mercado endereçavel pelos lançamentos entre 2022 e 2024 foi de R$2 bilhões, mas que tem medicamentos submetidos à aprovação pela Anvisa que somam um potencial de R$3,1 bilhões, incluindo os R$200 milhões potenciais relacionados aos lançamentos deste ano.

No período de 2028 a 2030, a empresa calcula em cerca de R$6 bilhões o tamanho do mercado endereçavel por seus produtos, uma conta que considera anticorpos monoclonais não submetidos à agência reguladora.

Segundo a apresentação, os anticorpos monoclonais AMDB12 representam um potencial de mercado que poderá ser atendido de R$3,9 bilhões e são focados em doenças como melanoma, câncer de pulmão, cabeça e pescoço e alguns tipos de carcinomas.

A Blau ainda tem 12 indicações de AMDB13, um mercado potencial de R$1,3 bilhão, voltadas para quadros como melanoma maligno de pele, linfoma de Hodgkin e câncer de esôfago.

Além disso, as indicações AMDB14 somam cinco e um mercado de R$782 milhões. Estes anticorpos monoclonais são focados em quadros como psoríase, artrite e acne inversa, segundo a apresentação.

No conjunto de novos produtos da Blau, a empresa ainda tem uma indicação AMDB15 voltada a pacientes com hemofilia A, calculando um mercado potencial de R$112 milhões.

A empresa está construindo um complexo fabril em Pernambuco em que projeta 44 linhas de produção voltadas a medicamentos que incluem injetáveis, biológicos, penicilânicos, oncológicos e hormonais. O investimento no empreendimento é de R$1,2 bilhão diluído ao longo dos anos de 2024 e 2032.

(Por Alberto Alerigi Jr.)