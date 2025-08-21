Topo

Notícias

Blau Farmacêutica projeta salto em mercado endereçavel com novos produtos

21/08/2025 09h39

SÃO PAULO (Reuters) - A Blau Farmacêutica estima ampliar de R$2 bilhões para cerca de R$6 bilhões o tamanho do mercado total que seus produtos poderão capturar nos próximos anos com lançamentos de novos medicamentos da empresa focados principalmente em anticorpos produzidos em laboratório, os chamados anticorpos monoclonais.

A companhia, que viu o lucro líquido crescer quase 33% no 2º trimestre sobre um ano antes, para R$63 milhões, afirmou em apresentação ao mercado nesta quinta-feira que o chamado mercado endereçavel pelos lançamentos entre 2022 e 2024 foi de R$2 bilhões, mas que tem medicamentos submetidos à aprovação pela Anvisa que somam um potencial de R$3,1 bilhões, incluindo os R$200 milhões potenciais relacionados aos lançamentos deste ano.

No período de 2028 a 2030, a empresa calcula em cerca de R$6 bilhões o tamanho do mercado endereçavel por seus produtos, uma conta que considera anticorpos monoclonais não submetidos à agência reguladora.

Segundo a apresentação, os anticorpos monoclonais AMDB12 representam um potencial de mercado que poderá ser atendido de R$3,9 bilhões e são focados em doenças como melanoma, câncer de pulmão, cabeça e pescoço e alguns tipos de carcinomas.

A Blau ainda tem 12 indicações de AMDB13, um mercado potencial de R$1,3 bilhão, voltadas para quadros como melanoma maligno de pele, linfoma de Hodgkin e câncer de esôfago.

Além disso, as indicações AMDB14 somam cinco e um mercado de R$782 milhões. Estes anticorpos monoclonais são focados em quadros como psoríase, artrite e acne inversa, segundo a apresentação.

No conjunto de novos produtos da Blau, a empresa ainda tem uma indicação AMDB15 voltada a pacientes com hemofilia A, calculando um mercado potencial de R$112 milhões.

A empresa está construindo um complexo fabril em Pernambuco em que projeta 44 linhas de produção voltadas a medicamentos que incluem injetáveis, biológicos, penicilânicos, oncológicos e hormonais. O investimento no empreendimento é de R$1,2 bilhão diluído ao longo dos anos de 2024 e 2032.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Bolsonaro mudou pedido de asilo a Milei quando esteve na embaixada húngara

Defesa diz que Bolsonaro 'jamais descumpriu qualquer medida cautelar'

Caso Ultrafarma: Secretaria da Fazenda de SP exonera fiscal investigado por propinas de R$ 1 bi

Dilma não está entre alvos de sanções dos EUA por causa de Mais Médicos

Discurso sobre presença militar na Ucrânia gera preocupação na Alemanha

Josias: Teto da cadeia de Bolsonaro subiu para 55 anos

Porsche de Gato Preto foi quitado um dia antes de acidente, diz Bia Miranda

Bolsonaro tem até 20h34 de sexta para explicar a Moraes pedido de asilo

Custo de cesta básica cai 15 capitais, mostra pesquisa do Dieese com a Conab

Irã realiza exercícios militares após grandes perdas na guerra com Israel

Libertação dos irmãos Menéndez é analisada em comissão judicial da Califórnia