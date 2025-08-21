Topo

BC argentino ajusta regra de cálculo de compulsórios após aperto em liquidez desagradar bancos

21/08/2025

O Banco Central da Argentina (BCRA) promoveu ajustes em regras de cálculo dos compulsórios bancários, após o aperto das exigências de reservas provocar reclamações do setor financeiro.

Em uma instrução normativa divulgada nesta quinta-feira, 21, a autoridade monetária determina que, a partir de setembro, as chamadas "Operações Compromissadas Passivas" e de "Cauções para Bolsas" serão computadas de forma líquida para o cálculo dos compulsórios, não mais pelo valor bruto.

Essas operações constituem empréstimos de curtíssimo prazo em que os bancos captam dinheiro oferecendo títulos como garantias.

Na prática, quando um banco tomar dinheiro emprestado através de compromissadas ou para garantias em bolsas (posição tomadora), essa posição poderia ser inserida no cálculo do valor que banco deve ter imobilizado no BC, mas só se o resultado líquido for negativo, quando o banco tomar mais recursos do que os emprestados.

A mudança representa um aceno aos bancos, que se queixaram do endurecimento dos compulsórios que entrou em vigor na última segunda-feira, 18, conforme relata o jornal Ámbito Financiero.

Entre as medidas mais contestadas, o BCRA definiu que o efetivo mínimo de reservas em pesos passaria a ser calculado diariamente, ao invés de mensalmente.

