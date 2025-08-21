Topo

Notícias

Batata e cebola estão mais baratas, diz Conab

21/08/2025 14h29

Frutas

A laranja apresentou queda de 9,8% na média ponderada das cotações observadas pela Conab. A redução se deve à menor demanda devido ao período das férias escolares, da concorrência com a mexerica poncã e do clima mais frio.

"Cenário semelhante foi verificado para a maçã. As temperaturas mais baixas e o recesso dos estudantes também impactaram nos preços de comercialização da maçã, que apresentaram uma ligeira redução de 1,92% na média ponderada", informou a Conab.

A melancia teve queda de demanda por conta do clima mais frio, apesar do aumento da produção em Goiás e no Tocantins. Houve alta de 3,92% na média ponderada dos valores de comercialização desse produto.

Banana e mamão também tiveram alta. No caso da média ponderada dos preços nas centrais para a banana, a alta ficou em 10,48%, devido à menor oferta da variedade nanica, que, segundo o boletim, apresentou "redução no volume de envio do produto a partir das principais regiões produtoras, situação comum no inverno".

O aumento do mamão chegou a 21,65% na média ponderada. Alta que se deve às condições climáticas, segundo o levantamento.

"Se por um lado as baixas temperaturas influenciam em uma menor demanda, por outro o clima frio também impacta em uma menor oferta do produto", justificou.

 

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Área plantada de milho na Argentina deve crescer 9,6% em 2025/26, diz bolsa

Tribunal nos EUA anula multa de US$ 464 milhões contra Trump em caso civil

Quem é a 'Negona do Bolsonaro', apoiadora citada pela PF em indiciamento

Imagem de líderes europeus esperando Trump na Casa Branca foi criada por IA

Brazil Potash fecha acordo para fornecer 900 mil t/ano de potássio para Keytrade

Chefe da ONU pede moderação dos EUA e da Venezuela

Netanyahu ordena iniciar 'imediatamente negociações' para libertar reféns em Gaza

Justiça da Califórnia analisa pedido de liberdade condicional dos irmãos Menéndez, que viraram série na Netflix

Violência na Argentina assola novamente o futebol na América do Sul

EXCLUSIVO-Exigência de Putin para Ucrânia: desistir de Donbas, sem Otan e sem tropas ocidentais, dizem fontes

Reale Jr.: Há justificativa para prisão preventiva de Jair Bolsonaro