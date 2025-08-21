Autoridades de EUA e Europa analisam opções militares para alcançar paz na Ucrânia

Oficiais de alto escalão de Estados Unidos e Europa mantiveram diálogos nesta semana para analisar opções militares como parte dos esforços para negociar o fim da devastadora guerra na Ucrânia, informou o Exército americano nesta quinta-feira (21).

O general americano Dan Caine e seus homólogos de Finlândia, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Ucrânia se reuniram em Washington na terça e quarta-feira, segundo um porta-voz do Estado-Maior Conjunto dos EUA em um comunicado.

"Desenvolveram opções militares para apoiar as negociações e alcançar uma paz duradoura na Europa", que "serão apresentadas aos conselheiros de segurança nacional de cada nação para sua devida consideração nos esforços diplomáticos em curso", disse o comunicado.

Não foram divulgados detalhes sobre quais poderiam ser as opções, mas a reunião ocorreu enquanto um grupo de aliados, liderado por Reino Unido e França, está formando uma coalizão militar para dissuadir futuras agressões russas contra a Ucrânia.

No primeiro dia das conversações em Washington, um funcionário da Defesa americana declarou à AFP que os líderes militares discutiriam sobre as "melhores opções para um possível acordo de paz com a Ucrânia".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenta encerrar a guerra na Ucrânia, em andamento há três anos e meio, através de diálogos com seus homólogos ucraniano, Volodmir Zelensky, e russo, Vladimir Putin.

Embora Trump tenha revogado a política ocidental de anos de isolamento do líder russo, até o momento conseguiu poucos avanços concretos em direção a um acordo de paz.

Nesta quinta-feira, Moscou acusou Kiev de não demonstrar interesse em uma paz "a longo prazo" e de buscar garantias de segurança completamente incompatíveis com as da Rússia.

