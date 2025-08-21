Auditor suspeito de liderar fraude bilionária é exonerado do cargo em SP

O auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, suspeito de liderar um esquema de fraudes bilionárias na Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo envolvendo varejistas como a Ultrafarma e a Fast Shop, foi exonerado do cargo hoje.

O que aconteceu

Exoneração de Artur foi publicada no Diário Oficial do Estado e foi feita a pedido do servidor, segundo a publicação. Ele cumpria o cargo de auditor fiscal da receita estadual e recebia R$ 33 mil mensais, segundo o portal da transparência.

Os processos administrativos sobre os crimes que ele teria cometido no cargo continuam, informou a Secretaria da Fazenda. Além dele, outro servidor e um auditor fiscal aposentado foram apontados pelo Ministério Público como participantes dos crimes.

Investigação que está em curso contra o servidor também poderia levar à demissão dele. Segundo a Sefaz, os processos administrativos foram abertos "imediatamente após a divulgação das denúncias", em 12 de agosto.

Artur foi apontado pelo Ministério Público de São Paulo como responsável por "dar o caminho das pedras" para o esquema de corrupção. Também foram presos na Operação Ícaro, do Ministério Público de São Paulo, o empresário Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, o executivo da Fast Shop Mario Otavio Gomes, um segundo auditor fiscal e um casal que faria a lavagem do dinheiro da propina.

A defesa de Artur foi procurada por e-mail, mas não retornou sobre o assunto até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.

Pacote de esmeraldas e de dinheiro apreendidos na operação do MP Imagem: Divulgação/MPSP

Como o esquema funcionava

Esquema funcionava desde 2021 com as companhias contratando uma empresa de fachada no nome da mãe de Artur, segundo o MP. Segundo as investigações, a empresa de fachada prestava serviços tributários. Artur orientava as companhias e chegava a compilar documentos que as empresas deveriam enviar à Secretaria da Fazenda para pedir ressarcimento de créditos, acelerando o processo para quem pagava a propina.

Auditor Marcelo de Almeida Gouveia operava na "ponta" do esquema, segundo a investigação. O MP também pediu a suspensão do exercício de função pública dele. O UOL tenta encontrar a defesa do auditor preso. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

Um terceiro auditor fiscal, investigado pelas mesmas práticas dos outros dois, se aposentou em janeiro deste ano. Ele foi alvo de mandados de busca e apreensão hoje, segundo o MPSP.

Movimentação financeira "repentina" da empresa da mãe do fiscal levantou suspeita do MP. Segundo o promotor João Ricupero, até junho de 2021 a Smart Tax não tinha qualquer tipo de atividade operacional ou cliente, mas, no segundo semestre de 2021, ela passou a receber dezenas de milhões de reais da Fast Shop. A quebra de sigilo financeiro da empresa mostrou que mais de R$ 1 bilhão foram transferidos para a conta da companhia desde então.

O que dizem os envolvidos

Defesa de Sidney Oliveira disse ao UOL que ainda não teve acesso ao processo envolvendo o cliente e está se situando sobre o caso. O advogado Fernando Capez afirmou que o cliente celebrou um ANPP (Acordo de Não Persecução Penal) com o Ministério Público recentemente e pagou os tributos apresentados pela Fazenda como débito. Segundo Capez, o acordo se baseou na dívida apresentada pela Fazenda e não houve discussão sobre o valor.

Já a Fast Shop afirmou que colabora com autoridades, mas que não teve acesso ao conteúdo da investigação. O UOL buscou a Smart Tax, que supostamente seria usada para a lavagem do dinheiro da propina. A defesa de Mario Otavio Gomes não foi encontrada para pedido de posicionamento. O espaço será atualizado se houver retornos.