Atividade empresarial dos EUA acelera em agosto com impulso da indústria, mostra PMI

21/08/2025 11h07

(Reuters) - A atividade empresarial dos Estados Unidos acelerou em agosto, liderada pelo ressurgimento do setor industrial com o maior crescimento das encomendas em 18 meses, segundo uma pesquisa de gerentes de compras divulgada nesta quinta-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar para os EUA da S&P Global, que acompanha os setores industrial e de serviços, subiu para 55,4 neste mês, o nível mais alto desde dezembro, em comparação com 55,1 em julho. Uma leitura acima de 50 indica expansão no setor privado.

"Uma forte leitura preliminar do PMI para agosto aumenta os sinais de que as empresas dos EUA têm desfrutado de um terceiro trimestre forte até agora", disse Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global Market Intelligence, em nota. "Os dados são consistentes com expansão da economia a uma taxa anualizada de 2,5%, acima da expansão média de 1,3% observada nos dois primeiros trimestres do ano."

A melhora veio principalmente do setor indústria, com o PMI subindo para 53,3 - o maior patamar desde maio de 2022 - de 49,8 em julho, contrariando as expectativas dos economistas de um segundo mês de contração.

O setor industrial recebeu impulso da entrada de novos pedidos na máxima desde fevereiro de 2024.

O setor de serviços, por sua vez, recuou para 55,4, de 55,7 em julho. Economistas consultados pela Reuters previam queda para 54,2.

(Reportagem de Dan Burns)

