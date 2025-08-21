Ataques russos matam uma pessoa e ferem 18 no maior ataque aéreo de agosto

KIEV (Reuters) - Ataques russos durante a noite mataram uma pessoa, feriram pelo menos 18 e atingiram um fabricante de produtos eletrônicos dos EUA no oeste da Ucrânia, disseram autoridades ucranianas nesta quinta-feira.

Um ataque com mísseis feriu 15 pessoas e destruiu instalações de armazenamento do fabricante na cidade de Mukachevo, informaram os serviços de emergência e as autoridades locais na região ocidental de Zakarpattia.

A televisão nacional mostrou o governador da região, Myroslav Biletskyi, em pé perto do prédio envolto em fumaça. Ele disse que a fábrica produzia eletrônicos de consumo, enquanto o ministro das Relações Exteriores, Andrii Sybiha, condenou o ataque em um post no X.

"Uma instalação totalmente civil que não tem nada a ver com defesa ou forças armadas", disse ele.

"Este não é o primeiro ataque russo a empresas norte-americanas na Ucrânia, depois de ataques a escritórios da Boeing em Kiev no início deste ano e outros ataques."

Na cidade de Lviv, no oeste do país, um ataque matou uma pessoa, feriu outras três e danificou 26 casas, de acordo com o governador Maksym Kozytskyi.

A Força Aérea Ucraniana disse que a Rússia usou 574 drones e 40 mísseis no ataque noturno ao país, que foi o maior até agora em agosto.

"É por isso que os esforços para forçar a Rússia a acabar com a guerra são tão críticos", declarou Sybiha.

O ataque ocorreu em um momento de intensos esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, para pôr fim à guerra russa na Ucrânia.

A Rússia, que nega alvejar civis, tem usado mísseis e drones para atacar cidades ucranianas longe das linhas de frente da guerra.

Milhares de civis, a grande maioria deles ucranianos, foram mortos desde a invasão de Moscou em 2022.

(Reportagem de Anastasiia Malenko)