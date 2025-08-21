Topo

Área plantada de milho na Argentina deve crescer 9,6% em 2025/26, diz bolsa

21/08/2025 15h21

São Paulo, 21 - A área destinada ao cultivo de milho na Argentina deve alcançar 7,8 milhões de hectares em 2025/26, marcando uma forte recuperação em relação ao ano anterior, disse em relatório a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. A estimativa representa aumento de 9,6% em relação à temporada 2024/25 e, caso se confirme, será a segunda maior já registrada, ficando 7,1% abaixo da área semeada no ciclo 2023/24, destacou a bolsa."Após um ano de incertezas devido à cigarrinha-do-milho, que gerou uma redução significativa na área plantada, o novo ciclo começa com mais informações sobre a praga e estratégias aprimoradas para mitigar riscos", afirmou a entidade. Segundo a bolsa, houve também uma melhora nas condições hídricas durante o outono e o inverno, garantindo boa disponibilidade de umidade no solo para o início das semeaduras precoces. "Ainda assim, os produtores mantêm certa cautela, e, com a umidade favorável no solo, tendem a optar por semeaduras precoces como estratégia para reduzir riscos." *Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

