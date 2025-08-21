Aliados veem Tarcísio 'pragmático' em meio a tensão com bolsonaristas

Aliados do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendem que ele foque no plano de reeleição e afirmam que pouco ou nada muda na relação com o padrinho político, Jair Bolsonaro (PL) após os ataques de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do pastor Silas Malafaia nas mensagens encontradas pela PF.

O que aconteceu

Tarcísio não deve mudar comportamento após críticas a ele. O UOL ouviu dois secretários próximos ao governador que disseram à reportagem que ele é "pragmático" e não vai mudar a forma de se relacionar com a família do ex-presidente. Na avaliação do entorno do governador, os Bolsonaro querem "manter a franquia".

Nas conversas divulgadas no relatório da PF, Eduardo critica Tarcísio ao ex-presidente e chega a xingar o pai em uma delas. "VTNC [vai tomar no c*], SEU INGRATO DO CARALHO", escreveu o deputado. O parlamentar reclamou das declarações do pai em uma entrevista ao portal Poder360 em 15 de julho. Nela, Bolsonaro disse que Eduardo não é "tão maduro" —o ex-presidente respondia ao um questionamento sobre a briga entre o filho e o governador.

Projeto de Tarcísio "sempre foi em São Paulo", diz um secretário. Segundo ele, Tarcísio tem uma relação direta com Bolsonaro, que "dispensa intermediários". Nesse sentido, as mensagens de Eduardo e Malafaia criticando a atuação do governador para defender Bolsonaro têm sido vistas como "parte do tiroteio".

Entorno avalia que governador não deve entrar em briga. Um secretário próximo a Tarcísio diz que "quem está agitado é o outro lado porque não tem muita perspectiva". Na visão dos aliados, o ex-ministro tem que cumprir a missão dele no estado. A avaliação é que quanto mais o governador entrar ou se aproximar da "confusão bolsonarista", mais se afastará do "caminho dele".

Clima de tensionamento com bolsonaristas. Um aliado do governador disse ao UOL que há 'muita tensão' uma vez que o entorno de Bolsonaro prevê um resultado negativo em relação ao processo que pode condenar o ex-presidente e mais sete aliados pela trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022. O julgamento está marcado para o dia 2 de setembro.

Tarcísio mantém projeto de reeleição, sem descartar eventual convite do ex-presidente. O UOL apurou que para o governador é mais vantajoso 'completar o ciclo' de oito anos à frente do executivo paulista do que se lançar à presidência em 2026. Mas, ao mesmo tempo, os aliados não dizem que Tarcísio negaria um eventual pedido de Bolsonaro.

Extrema direita precisa de um produto na prateleira. Na visão de um dos secretários, o grupo político do ex-presidente tem errado ao manter o foco sobre os eventuais nomes para capitalizar o espólio de Bolsonaro. Na opinião desse gestor, é preciso voltar a trabalhar mais fortemente as pautas que julgam prioritárias para o ano que vem.

Tarifaço força Tarcísio a mudar tom

'Fator Estados Unidos' mudará relações políticas da direita nos próximos meses, diz aliado de Tarcísio. Para ele, a imposição da taxação sobre os produtos brasileiros não é "uma briga política", mas uma "briga geopolítica internacional".

Relação entre Brasil e EUA pode se acirrar. Um eventual agravamento da crise vai exigir uma posição mais enfática do governador que, desde as primeiras manifestações que o desgastaram, tem preferido se manter mais reservado. Agora, na visão dos aliados, "é o momento para adotar uma postura mais enfática", diz a fonte ouvida pela reportagem, que se justifica dizendo que São Paulo é o estado mais afetado pelo tarifaço.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje mostrou que o presidente Lula (PT) voltou a abrir distância em relação aos principais nomes da oposição. O petista lidera todos os cenários de primeiro turno e, no segundo, ampliou a vantagem sobre adversários como Tarcísio de Freitas (Republicanos), Jair Bolsonaro (PL) e Michelle Bolsonaro (PL).

Um dos principais prejudicados com os efeitos políticos das tarifas é Tarcísio, diz Felipe Nunes. Na avaliação do diretor da Quaest, a oposição ficou "intoxicada" pelo tarifaço, que elevou à percepção negativa sobre políticos alinhados ao ex-presidente Bolsonaro.

Nome mais forte da direita, Tarcísio sofreu desgaste. "Pela primeira vez, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, passa a ser o nome mais forte da oposição em um eventual segundo turno contra Lula. Mesmo sendo o nome mais competitivo da direita, Tarcísio também sofreu desgaste pela associação a Bolsonaro no tarifaço. A vantagem de Lula sobre ele subiu de 4 para 8 pontos entre julho e agosto", disse Nunes.

Brigas de Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia provocam racha na extrema direita, avalia entorno de Tarcísio. Para os aliados do governador, em todo o mundo há uma avaliação de que o campo da direita saia vitorioso em algumas disputas, mas isso os obriga, segundo eles, a ter o que propor — e "não só se preocupar com quem vai concorrer".

Tarcísio não comenta 'conversa privada'

Governador disse que não iria comentar uma "conversa privada de pai para filho". Para o governador, as mensagens interessam apenas "aos dois". "Não sei por que as conversas foram divulgadas", disse ele após agenda oficial em Marília, no interior de São Paulo.

O governador afirmou também estar preocupado "com o rumo que as coisas estão tomando". "Me preocupa um pouco o fato de você ver pessoas sendo investigadas e objeto de ações judiciais simplesmente por fazerem críticas. Onde é que a gente quer chegar com isso? Onde é que o Brasil vai parar? Não vejo aí um bom caminho", disse Tarcísio.

Bolsonaro e Eduardo foram indiciados ontem pela Polícia Federal. A ação ocorre no inquérito que investiga suposta obstrução da ação que apura a tentativa de golpe de Estado. Além disso, a Polícia Federal cumpriu mandado de buscas e apreensões contra o pastor Silas Malafaia.