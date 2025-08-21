Topo

Notícias

Alckmin: melhor maneira de estimular o turismo é aumentar a renda do povo

São Paulo

21/08/2025 13h28

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu nesta quinta-feira, 21, que a melhor maneira de estimular o turismo no País é aumentar a renda da população. A declaração foi feita durante participação do vice-presidente na cerimônia do Salão do Turismo, que aconteceu em São Paulo.

"O turismo aproxima as pessoas, reduz o stress e ajuda na saúde da população", listou Alckmin durante sua fala, reforçando ainda, o potencial que o setor tem na geração de emprego.

Ele também destacou que, ao contrário de outras áreas, os empregados do setor de Turismo não poderão ser substituídos por máquinas ou atendimentos remotos, porque trata-se de uma atividade "humana".

Ao destacar a necessidade dos ganhos de renda da população, Alckmin também celebrou a reforma tributária já aprovada pelo atual governo, graças aos esforços do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também estava na cerimônia.

Segundo Alckmin, a reforma tributária sobre a renda, que isentará de impostos salários até R$ 5 mil é fiscalmente neutra, porque haverá compensação com a taxação do "andar de cima".

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Ministério da Saúde de Gaza rejeita pedido de Israel para evacuar hospitais para o sul do território

INSS: Gonet pede que Toffoli deixe comando de inquérito, hoje paralisado

Manchester City empresta meia Claudio Echeverri ao Bayer Leverkusen

Ministro defende cronograma da COP e diz e que todas delegações terão leitos disponíveis

Começa o desarmamento de facções palestinas nos campos de refugiados do Líbano

Unica elogia escolha de novos diretores da ANP e da Aneel

Procuradora-geral de Nova York recorrerá de decisão que anula multa milionária contra Trump

Incêndio atinge cobertura de prédio em construção no centro de São Paulo

Ministério da Saúde de Gaza rejeita apelo de Israel para evacuar hospitais para o sul do território

Ministro da Segurança de Buenos Aires acusa Conmebol de atrasar suspensão de jogo

Muro invisível: manobra tenta conter colapso de praia em Balneário Camburiú