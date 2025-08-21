Advogado é preso em Salvador suspeito de ser dono de fazenda de maconha

Um advogado de 71 anos foi preso hoje em Salvador suspeito de ser o dono de uma fazenda utilizada para cultivar maconha no município turístico de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina.

O que aconteceu

Idoso foi preso em casa no bairro de Acupe de Brotas. A identidade dele não foi divulgada. Operação deflagrada hoje acontece em meio a um planejamento da Polícia Civil da Bahia contra plantações de maconha em Morro do Chapéu.

Outros três suspeitos também foram presos. Dois deles são uma mulher de 60 anos, que seria responsável pela fazenda, e um homem de 28 anos.

Terceiro suspeito foi detido com drogas e armas. A idade dele não foi divulgada. Policiais apreenderam armas, munições, celulares, notebooks, 43 porções de maconha, 42 de cocaína, balança, além de dinheiro em espécie.