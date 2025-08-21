Adidas visita cidade indígena mexicana para pedir desculpas por design de calçado

VILLA HIDALGO YALALAG, México (Reuters) - Os executivos da Adidas visitaram uma pequena cidade indígena nas montanhas do sul do México nesta quinta-feira para pedir desculpas pelo design de um calçado inspirado em uma sandália que o governo mexicano havia criticado como apropriação cultural.

A empresa alemã de roupas esportivas enviou representantes de sua unidade mexicana a Villa Hidalgo Yalalag, uma comunidade no Estado de Oaxaca, para fazer os comentários pessoalmente, depois de emitir um pedido de desculpas por escrito na semana passada.

A questão estava relacionada ao "Oaxaca Slip On", criado pelo fabricante mexicano-americano Willy Chavarria, que, segundo os habitantes locais, se assemelha muito às suas tradicionais sandálias huarache feitas à mão.

"Entendemos que essa situação pode ter causado desconforto e, por esse motivo, oferecemos um pedido público de desculpas", disse Karen González, chefe do Departamento Jurídico e de Conformidade da Adidas México, a algumas dezenas de pessoas reunidas em um campo esportivo ao ar livre.

O evento incluiu música tradicional e participantes em trajes indígenas.

González disse que, no futuro, a Adidas buscará colaboração com a Villa Hidalgo Yalalag para garantir o respeito ao seu patrimônio cultural. A comunidade tem menos de 2.000 habitantes.

"Muito obrigado por manter sua palavra", disse o prefeito Eric Fabián. "(Nosso patrimônio cultural) é algo que protegemos com muito cuidado. Yalalag vive de seu artesanato", acrescentou.

A controvérsia atraiu atenção no início deste mês quando a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, criticou a Adidas e anunciou planos para explorar caminhos legais para proteger as comunidades indígenas da suposta apropriação cultural por grandes empresas.

O México já havia acusado outros grandes nomes da moda global de explorar designs indígenas sem consentimento.

(Reportagem de Jesus Cortes)