Ações europeias fecham estáveis com cúpula do Fed em foco; EUA e UE fecham acordo comercial

Por Twesha Dikshit e Sukriti Gupta

(Reuters) - As ações europeias fecharam estáveis nesta quinta-feira, com investidores aguardando atualizações do simpósio do Federal Reserve em Jackson Hole, enquanto os Estados Unidos e a União Europeia fecharam um acordo comercial estruturado alcançado no mês passado.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou estável, a 559,07 pontos.

A UE disse que se esforçará para garantir que as tarifas mais baixas dos EUA se apliquem às suas exportações de automóveis retroativamente, conforme o bloco e os EUA detalhavam os compromissos assumidos em um acordo firmado no mês passado.

Autoridades disseram que o acordo não inclui vinho e bebidas alcoólicas, mas que a porta não está fechada para tais reduções tarifárias.

O setor de automóveis, entretanto, caiu 0,4%.

"Há uma espécie de fadiga em relação a esses acordos comerciais e um certo grau de ceticismo", disse Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado do IG Group.

"Isso realmente não encerra a questão das tarifas... Agora é uma questão de saber até que ponto isso afeta as margens de lucro e a inflação."

A maioria dos setores voltados para o consumidor, como varejo e bens pessoais, caiu, após ganhos na quarta-feira.

Por outro lado, a alta dos preços do petróleo elevou o setor de energia, que subiu 0,9%, enquanto o de defesa avançou 1,7%, depois de sofrer pressão esta semana devido às expectativas de um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia.

Autoridades de bancos centrais globais estarão presentes no simpósio do Fed, e o foco estará no discurso do chair Jerome Powell, em busca de sugestões de possíveis cortes nos juros dos EUA este ano.

Analistas esperam que Powell não se comprometa com um corte em setembro, mas os mercados já precificaram uma redução de 25 pontos-base após um relatório desanimador sobre o emprego nos EUA neste mês.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,23%, a 9.309,20 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX registrou variação positiva de 0,07%, a 24.293,34 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,44%, a 7.938,29 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,35%, a 43.013,44 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou variação positiva de 0,08%, a 15.303,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,43%, a 8.020,36 pontos.