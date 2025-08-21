Ação do narcotráfico derruba helicóptero e mata 6 policiais na Colômbia

Seis policiais morreram e sete ficaram feridos nesta quinta-feira (21) em confrontos e um ataque com drone do maior grupo do narcotráfico da Colômbia, que derrubou um helicóptero, informaram as autoridades.

O ataque ocorreu no departamento de Antioquia (noroeste), durante uma operação para erradicar cultivos de plantas para produção de entorpecentes em meio à pior crise de violência vivida no país desde a assinatura do acordo de paz com a guerrilha das Farc, em 2016.

Um funcionário da Polícia explicou à AFP que os atacantes "cercaram" um grupo de erradicadores de folha de coca, ingrediente básico da cocaína, e atacaram com um drone um helicópteros das forças de ordem, que caiu.

Ainda não se sabe se as vítimas estavam na aeronave.

Segundo o ministro da Defesa, Pedro Sánchez, os atacantes pertencem ao Clã do Golfo, o maior grupo de narcotraficantes do país, que tem cerca de 7.500 membros, de acordo com informações da inteligência militar.

"Nossa @PoliciaColombia foi atacada pelo cartel do Clã do Golfo, causando o incêndio de um helicóptero e danos críticos a nossos policiais", disse no X.

Imagens publicadas em redes sociais mostram o helicóptero sobrevoando a área e, depois, um estrondo seguido da queda da aeronave. Em outras imagens, vê-se uma coluna de fumaça preta subindo da montanha.

"Conseguimos apreender uma tonelada e meia de cocaína do Clã do Golfo em Urabá, e sua reação ocorre na região (...) Eles conseguiram derrubar um helicóptero da polícia", disse o presidente Gustavo Petro no X.

- Negociações no Catar -

O ataque ocorre em meio a negociações entre o governo Petro e a organização criminosa de origem paramilitar celebradas no Catar, após várias tentativas fracassadas.

O Clã do Golfo, que também se financia com extorsão, garimpo ilegal e tráfico de migrantes, insiste em ser reconhecido como um grupo político e receber um tratamento semelhante ao dado à guerrilha e aos paramilitares.

O uso de drones carregados com explosivos para atacar policiais e militares, grupos armados rivais e até mesmo civis é cada vez mais comum na Colômbia.

Segundo um relatório do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), as vítimas de artefatos explosivos, especialmente pelo "uso intensivo" de drones, dobraram nos primeiros meses de 2025.

A Colômbia, maior produtora de cocaína do mundo, registrou um recorde de 253 mil hectares de cultivo de folha de coca em 2023. O governo Petro está impulsiona um plano para a erradicação voluntária pelos agricultores com incentivos econômicos.

als/lv/nn/lm/mvv

© Agence France-Presse