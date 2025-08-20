Topo

Zoológico do Rio reabre ao público nesta quinta após mortes de aves

20/08/2025 07h53

Fechado temporariamente desde julho, por medida preventiva, após a morte por gripe aviária de 16 galinhas-d'angola e 2 pavões, na área da Savana Africana, o Zoológico do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, na zona norte da capital fluminense, reabre ao público nesta quinta-feira (21).

O anúncio foi divulgado nessa terça-feira (19) pelo BioParque. No comunicado, o zoológico informa que vai reabrir com mais segurança, "após reforçar os protocolos e monitoramento com acompanhamento da Secretaria de Agricultura do estado".

As mortes das aves foram registradas em 17 de julho, após o serviço veterinário da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento receber alerta sobre mortes súbitas de galinhas-d'angola no local.

Em 22 de julho, o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas, em São Paulo, referência na América do Sul no diagnóstico do vírus, confirmou tratar-se do subtipo H5N1 da gripe aviária.

O BioParque informou ainda uma promoção para crianças até 12 anos, que terão gratuidade em ingressos adquiridos pelo site até o dia 31 de agosto próximo.

Para comemorar a reabertura, haverá uma programação especial, no próximo sábado (23) e no domingo (24). A festa terá atrações circenses e atividades educativas sobre a gripe aviária, em parceria com a Superintendência de Defesa Agropecuária do estado.

