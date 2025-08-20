Topo

Notícias

Xi faz segunda visita ao Tibete como presidente da China

20/08/2025 11h31

Por Ryan Woo

PEQUIM (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, chegou à capital tibetana de Lhasa nesta quarta-feira para sua segunda visita como líder do país para marcar o 60º aniversário da fundação do Tibete como uma região autônoma.

Seis anos depois que o 14º Dalai Lama fugiu para o exílio na Índia após um levante fracassado, o Partido Comunista da China estabeleceu a Região Autônoma do Tibete em 1965, a quinta e última região autônoma do país depois da Mongólia Interior, Xinjiang, Guangxi e Ningxia.

O objetivo da designação era oferecer aos grupos de minorias étnicas locais, como os tibetanos, maior poder de decisão sobre questões políticas, incluindo a liberdade de crença religiosa. Mas grupos internacionais de direitos humanos e exilados descrevem rotineiramente o governo da China no Tibete como "opressivo", uma acusação que Pequim rejeita.

"Para governar, estabilizar e desenvolver o Tibete, a primeira coisa é manter a estabilidade política, a estabilidade social, a unidade étnica e a harmonia religiosa", disse Xi, segundo relato da mídia estatal chinesa, a autoridades graduadas do Tibete nesta quarta-feira.

Xi viajou pela última vez ao Tibete em julho de 2021, onde pediu às pessoas que "seguissem o partido" em uma visita amplamente percebida por observadores externos como um sinal de confiança do Partido Comunista de que a ordem havia finalmente sido estabelecida em uma região com um longo histórico de protestos contra o domínio chinês.

Durante um breve período após a Olimpíada de Pequim de 2008, quando a China abriu ainda mais suas portas para o mundo exterior, o Tibete foi abalado por protestos de monges e freiras e, em seguida, por uma série de autoimolações.

O budismo tibetano deve ser orientado para se adaptar ao sistema socialista da China, disse Xi.

Antes de 2021, o último líder chinês a visitar o Tibete foi Jiang Zemin em 1990.

De forma mais ampla, o Tibete é uma região altamente estratégica para a China devido à sua fronteira com a Índia. Tropas de ambos os lados entraram em conflito na fronteira ao longo dos anos. A região do Himalaia também possui recursos naturais abundantes, incluindo um imenso potencial hidrelétrico.

A chegada de Xi ao Tibete coincidiu com uma rara viagem realizada esta semana pelo principal diplomata chinês, Wang Yi, à Índia, onde os dois países se comprometeram a reconstruir os laços prejudicados por um conflito mortal na fronteira em 2020.

O mais recente megaprojeto hidrelétrico da China no Tibete também incomodou a Índia.

Xi disse que o projeto deve ser perseguido "vigorosamente" como parte das metas de redução de carbono da China e, ao mesmo tempo, proteger a "torre de água" da Ásia.

Xi estava acompanhado por Wang Huning e Cai Qi, o quarto e o quinto líderes do partido.

Em 2015, o partido enviou o agora aposentado Yu Zhengsheng, que ocupava o posto equivalente ao de Wang na época, ao Tibete para o 50º aniversário da fundação da Região Autônoma do Tibete.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

CCJ do Senado aprova voto impresso na reforma eleitoral

Reino Unido sanciona redes de criptomoedas que ajudam Rússia a evadir sanções

Por que Trump quer prender Maduro? Entenda as acusações dos EUA

Oposição derrota governo e cúpula do Congresso e elege presidente da CPMI do INSS

Igreja sueca chega a nova localização, aonde foi trasladada para evitar desabamento

Família Bolsonaro vive 'momento difícil', diz Zema após ataques de Carlos Bolsonaro

Grupos de ajuda humanitária dizem que materiais para abrigos ainda não estão entrando em Gaza

Expocacer: geadas podem comprometer mais de 400 mil sacas de café em MG

Quem é o jovem de 21 anos acusado mutilar patas de cavalo em Bananal

Itamaraty pede visto para Padilha participar de eventos nos EUA

Serviços secretos russos estariam recrutando menores para operações em países da UE