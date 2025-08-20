Xi faz segunda visita ao Tibete como presidente da China

Por Ryan Woo

PEQUIM (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, chegou à capital tibetana de Lhasa nesta quarta-feira para sua segunda visita como líder do país para marcar o 60º aniversário da fundação do Tibete como uma região autônoma.

Seis anos depois que o 14º Dalai Lama fugiu para o exílio na Índia após um levante fracassado, o Partido Comunista da China estabeleceu a Região Autônoma do Tibete em 1965, a quinta e última região autônoma do país depois da Mongólia Interior, Xinjiang, Guangxi e Ningxia.

O objetivo da designação era oferecer aos grupos de minorias étnicas locais, como os tibetanos, maior poder de decisão sobre questões políticas, incluindo a liberdade de crença religiosa. Mas grupos internacionais de direitos humanos e exilados descrevem rotineiramente o governo da China no Tibete como "opressivo", uma acusação que Pequim rejeita.

"Para governar, estabilizar e desenvolver o Tibete, a primeira coisa é manter a estabilidade política, a estabilidade social, a unidade étnica e a harmonia religiosa", disse Xi, segundo relato da mídia estatal chinesa, a autoridades graduadas do Tibete nesta quarta-feira.

Xi viajou pela última vez ao Tibete em julho de 2021, onde pediu às pessoas que "seguissem o partido" em uma visita amplamente percebida por observadores externos como um sinal de confiança do Partido Comunista de que a ordem havia finalmente sido estabelecida em uma região com um longo histórico de protestos contra o domínio chinês.

Durante um breve período após a Olimpíada de Pequim de 2008, quando a China abriu ainda mais suas portas para o mundo exterior, o Tibete foi abalado por protestos de monges e freiras e, em seguida, por uma série de autoimolações.

O budismo tibetano deve ser orientado para se adaptar ao sistema socialista da China, disse Xi.

Antes de 2021, o último líder chinês a visitar o Tibete foi Jiang Zemin em 1990.

De forma mais ampla, o Tibete é uma região altamente estratégica para a China devido à sua fronteira com a Índia. Tropas de ambos os lados entraram em conflito na fronteira ao longo dos anos. A região do Himalaia também possui recursos naturais abundantes, incluindo um imenso potencial hidrelétrico.

A chegada de Xi ao Tibete coincidiu com uma rara viagem realizada esta semana pelo principal diplomata chinês, Wang Yi, à Índia, onde os dois países se comprometeram a reconstruir os laços prejudicados por um conflito mortal na fronteira em 2020.

O mais recente megaprojeto hidrelétrico da China no Tibete também incomodou a Índia.

Xi disse que o projeto deve ser perseguido "vigorosamente" como parte das metas de redução de carbono da China e, ao mesmo tempo, proteger a "torre de água" da Ásia.

Xi estava acompanhado por Wang Huning e Cai Qi, o quarto e o quinto líderes do partido.

Em 2015, o partido enviou o agora aposentado Yu Zhengsheng, que ocupava o posto equivalente ao de Wang na época, ao Tibete para o 50º aniversário da fundação da Região Autônoma do Tibete.