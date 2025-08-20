Wall Street oscila pouco na abertura com balanços de varejo e Jackson Hole em foco

Topo

20/08/2025 10h40

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street oscilavam pouco na abertura desta quarta-feira, com os investidores avaliando os balanços de varejistas, como Target e Lowe's, em busca de pistas sobre os gastos dos consumidores dos Estados Unidos antes de um simpósio do Federal Reserve.

O Dow Jones tinha estabilidade na abertura, a 44.922,7 pontos.

O S&P 500 abriu em baixa de 0,07%, a 6.406,62 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,21%, para 21.269,667 pontos na abertura.

(Reportagem de Johann M Cherian em Bengaluru)

