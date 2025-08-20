Wall Street fecha em baixa

Wall Street fechou em queda nesta quarta-feira (20), à espera da reunião de líderes de bancos centrais de todo o mundo em Jackson Hole, e enquanto investidores continuavam abandonando os papéis do setor de tecnologia.

O índice Dow Jones terminou o dia estável (+0,04%), o tecnológico Nasdaq recuou 0,67%, e o índice amplo S&P 500 cedeu 0,24%.

"O sentimento de aversão ao risco dominou hoje Wall Street, com os 'Sete Magníficos' (apelido dado aos gigantes da tecnologia) puxando para baixo os índices de ações", indicou José Torres, da Interactive Brokers.

Alphabet (-1,12%), Amazon (-1,84%), Apple (-1,97%), Meta (-0,50%), Microsoft (-0,79%), Nvidia (-0,14%) e Tesla (-1,64%) fecharam no vermelho.

"Simplesmente chegamos a um ponto em que muitas delas estavam supervalorizadas", explicou à AFP Tim Urbanowicz, da Innovator Capital Management.

Um dos elementos desencadeantes foi a publicação, no início da semana, de um relatório do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) que relativizava a rentabilidade para as empresas dos investimentos em inteligência artificial (IA).

Considerando "o nível de valorização" dessas empresas, é necessário permanecer "prudente" e evitar "cair em excesso de confiança" nesses valores, advertiu Urbanowicz.

Além disso, "os investidores se perguntam se o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, apoiará a ideia de uma política acomodatícia na sexta-feira, em seu discurso no simpósio anual de Jackson Hole", lembrou Torres.

A conferência de Jackson Hole, no estado americano de Wyoming, reunirá chefes de bancos centrais de várias partes do mundo no final da semana.

A grande maioria do mercado aposta em uma redução dos juros após a próxima reunião do Fed, nos dias 16 e 17 de setembro, segundo a ferramenta de acompanhamento do CME, FedWatch.

