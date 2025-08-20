Topo

Notícias

Wall Street fecha em baixa

20/08/2025 18h33

Wall Street fechou em queda nesta quarta-feira (20), à espera da reunião de líderes de bancos centrais de todo o mundo em Jackson Hole, e enquanto investidores continuavam abandonando os papéis do setor de tecnologia.

O índice Dow Jones terminou o dia estável (+0,04%), o tecnológico Nasdaq recuou 0,67%, e o índice amplo S&P 500 cedeu 0,24%.

"O sentimento de aversão ao risco dominou hoje Wall Street, com os 'Sete Magníficos' (apelido dado aos gigantes da tecnologia) puxando para baixo os índices de ações", indicou José Torres, da Interactive Brokers.

Alphabet (-1,12%), Amazon (-1,84%), Apple (-1,97%), Meta (-0,50%), Microsoft (-0,79%), Nvidia (-0,14%) e Tesla (-1,64%) fecharam no vermelho.

"Simplesmente chegamos a um ponto em que muitas delas estavam supervalorizadas", explicou à AFP Tim Urbanowicz, da Innovator Capital Management.

Um dos elementos desencadeantes foi a publicação, no início da semana, de um relatório do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) que relativizava a rentabilidade para as empresas dos investimentos em inteligência artificial (IA).

Considerando "o nível de valorização" dessas empresas, é necessário permanecer "prudente" e evitar "cair em excesso de confiança" nesses valores, advertiu Urbanowicz.

Além disso, "os investidores se perguntam se o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, apoiará a ideia de uma política acomodatícia na sexta-feira, em seu discurso no simpósio anual de Jackson Hole", lembrou Torres.

A conferência de Jackson Hole, no estado americano de Wyoming, reunirá chefes de bancos centrais de várias partes do mundo no final da semana.

A grande maioria do mercado aposta em uma redução dos juros após a próxima reunião do Fed, nos dias 16 e 17 de setembro, segundo a ferramenta de acompanhamento do CME, FedWatch.

tmc/vk/db/atm/nn/ic/lb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Chefe de gabinete de Zelenskiy diz que trabalho prossegue sobre componente militar das garantias de segurança

PM é investigado por sexo com mulher em viatura enquanto marido dela grava

TCU aponta para problema estrutural na governança e gestão de risco climático no Brasil

Wall Street fecha em baixa

Câmara aprova PL que prevê derrubada de árvores para expansão do Butantan

MPT-PB pede bloqueio de até R$ 20 milhões em bens de Hytalo Santos e marido

Alex Soros: Ação de Trump contra Brasil é tentativa, contra Lula, de mudar regime

CCJ do Senado aprova voto impresso em projeto do Novo Código Eleitoral

Dino diz que sua decisão 'não tem a ver' com queda de bancos na Bolsa

Carne suína: ABPA projeta produção de até 5,42 milhões de t em 2025

Carne de frango: ABPA projeta produção de até 15,4 milhões de t em 2025