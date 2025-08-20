Hytalo diz à Justiça não entender por que ele e marido foram presos; vídeo

O influenciador Hytalo Santos afirmou à Justiça em audiência de custódia que não sabia por que ele e o marido tinham sido presos.

O que aconteceu

A audiência aconteceu no fim de semana, um dia após os dois serem presos em Carapicuíba. Em vídeo obtido pelo UOL eles falam pela primeira para a Justiça mostra ambos acompanhados do advogado Ricardo Mamoru Ueno no sábado.

Hytalo disse que não sofreu violência no momento da prisão. Durante a audiência de custódia ele narrou apenas estar confuso com o motivo das prisões. Ao ser questionado sobre como foi a prisão, Hytalo respondeu:

É mais pela questão do que o povo está falando na mídia, né? A gente está aqui sem nem entender o porquê de estar aqui.

Hytalo Santos, em audiência de custódia

Advogado do casal pediu a revogação da prisão preventiva, alegando que a medida é "extrema" e que não há fatos que reforcem. "Não sendo possível, gostaríamos de solicitar que eles ficassem presos em São Paulo, tendo em vista que tanto o senhor Israel quanto o senhor Hytalo possuem família aqui", afirmou.

A defesa também solicitou que o casal fosse transferido para o presídio dos famosos, em Tremembé, levando em consideração a exposição midiática do caso. No entanto, todos os pedidos foram negados, já que o juiz responsável pela audiência de custódia não tem poder para interferir em decisões sobre mérito da causa.

Hytalo e o marido seguem presos. Após darem entrada no sistema penal em Carapicuíba para cumprir prisão preventiva, eles foram transferidos para a capital paulista. Ambos aguardam transferência para a Paraíba no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Pinheiros.

A Justiça negou a permanência de ambos em São Paulo e a ida para Tremembé. A reportagem tenta contato com a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) de São Paulo para saber sobre o processo de transferência.

O casal é investigado por exploração e exposição de menores de idade e tráfico humano. O Ministério Público da Paraíba levou em consideração os vídeos publicados por Hytalo Santos nas redes sociais em que adolescentes aparecem em vídeos em performances de danças sensuais e até se beijando.

O UOL tenta contato com a defesa de Hytalo Santos e MC Euro. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.