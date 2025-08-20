Ventos fortes complicam combate aos incêndios na Espanha

Os ventos fortes dificultaram, nesta quarta-feira (20), os trabalhos para conter os incêndios florestais na Espanha, que já devastaram uma extensão recorde de terras, apesar das temperaturas mais baixas, segundo informaram as autoridades.

Os bombeiros, apoiados por militares, aviões-cisterna e helicópteros espanhóis e europeus, lutavam contra 21 focos no oeste do país classificados como de "nível operacional dois", o que significa uma ameaça direta para as comunidades próximas, segundo informou Virginia Barcones, diretora-geral de Proteção Civil.

"As temperaturas foram mais baixas, mas as rajadas de vento continuaram complicando os trabalhos de extinção e, adicionalmente, essa escassez de chuvas" complica as coisas, declarou Barcones em uma coletiva de imprensa.

Os meteorologistas anunciaram que era esperado que os ventos diminuíssem ao longo do dia, com um aumento da umidade que poderia facilitar os trabalhos de extinção.

Chuvas foram previstas para quinta-feira em algumas das regiões afetadas pelos incêndios. A Espanha enfrentou uma onda de calor de 16 dias que terminou na segunda-feira, com temperaturas que superaram os 40º C em muitas regiões.

O calor, secando a vegetação, e as tempestades secas, com raios, mas sem água, alimentaram e provocaram os incêndios florestais, que causaram a morte de quatro pessoas. Dezenas de vilarejos foram evacuados.

Em alguns casos, os incêndios foram provocados, intencionalmente ou não.

