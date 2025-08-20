Topo

Notícias

Ventos fortes complicam combate aos incêndios na Espanha

20/08/2025 10h51

Os ventos fortes dificultaram, nesta quarta-feira (20), os trabalhos para conter os incêndios florestais na Espanha, que já devastaram uma extensão recorde de terras, apesar das temperaturas mais baixas, segundo informaram as autoridades.

Os bombeiros, apoiados por militares, aviões-cisterna e helicópteros espanhóis e europeus, lutavam contra 21 focos no oeste do país classificados como de "nível operacional dois", o que significa uma ameaça direta para as comunidades próximas, segundo informou Virginia Barcones, diretora-geral de Proteção Civil.

"As temperaturas foram mais baixas, mas as rajadas de vento continuaram complicando os trabalhos de extinção e, adicionalmente, essa escassez de chuvas" complica as coisas, declarou Barcones em uma coletiva de imprensa.

Os meteorologistas anunciaram que era esperado que os ventos diminuíssem ao longo do dia, com um aumento da umidade que poderia facilitar os trabalhos de extinção.

Chuvas foram previstas para quinta-feira em algumas das regiões afetadas pelos incêndios. A Espanha enfrentou uma onda de calor de 16 dias que terminou na segunda-feira, com temperaturas que superaram os 40º C em muitas regiões.

O calor, secando a vegetação, e as tempestades secas, com raios, mas sem água, alimentaram e provocaram os incêndios florestais, que causaram a morte de quatro pessoas. Dezenas de vilarejos foram evacuados.

Em alguns casos, os incêndios foram provocados, intencionalmente ou não.

ds/mdm/giv/al/an/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Papa Leão visitará Líbano, diz cardeal, em provável primeira viagem ao exterior

Lula e Macron se comprometeram em concluir diálogo para assinatura de acordo UE-Mercosul neste semestre, diz Planalto

Maioria das decisões judiciais na última década reforça liberdade de imprensa, aponta estudo

Trump pede renúncia de influente diretora do Fed

Rapper do grupo Kneecap comparece a tribunal em Londres por suposto apoio a Hezbollah

Lula reclama sobre tarifaço para Macron e tenta acelerar acordo Mercosul-UE

Governo Lula tem espaço para reação e melhora perspectiva, diz cientista

Ventos fortes complicam combate aos incêndios na Espanha

Motta abre comissão geral sobre adultização e cita 'chance de escrever uma página histórica'

Onde Trump tem razão no debate sobre tarifas

Suécia muda de lugar igreja centenária ameaçada por mineração