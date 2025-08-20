Topo

Notícias

Vance diz que Europa terá que assumir maior parte do ônus na segurança ucraniana

20/08/2025 21h00

WASHINGTON (Reuters) - O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse nesta quarta-feira que os países europeus terão que assumir a maior parte do ônus das garantias de segurança da Ucrânia.

"Não acho que devamos carregar o fardo aqui. Acho que devemos ajudar se for necessário para acabar com a guerra e com a matança. Mas acho que devemos esperar, e o presidente certamente espera, que a Europa desempenhe o papel principal aqui", disse Vance ao programa "The Ingraham Angle" da Fox News.

"Não importa a forma que isso assuma, os europeus terão que assumir a maior parte do ônus."

(Reportagem de Kanishka Singh)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Bolsonaro pediu ajuda a advogado de Trump para post após tarifaço

PF indicia Eduardo e Jair Bolsonaro por suspeita de coação

Justiça nega pedido de insanidade mental de réu por matar e concretar jovem

Vance diz que Europa terá que assumir maior parte do ônus na segurança ucraniana

Messi desfalca Inter Miami nas quartas de final da Leagues Cup contra Tigres

'Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF', disse Eduardo a Bolsonaro

Braga Netto desrespeitou STF e mandou mensagem para Bolsonaro em 2024

Eduardo xinga o pai e pede responsabilidade: 'VTNC seu ingrato do caralho'

Bolsonaro planejou pedir asilo político a Milei em 2024, diz PF

Apostas do AP e RJ cravam Lotofácil e levam R$ 767 mil; confira dezenas

'Presidente, você voltou ao jogo', comemorou Malafaia após tarifaço dos EUA