Turistas alemães são assaltados na praia de Copacabana

Dois homens foram presos em flagrante por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), na madrugada desta quarta-feira (20), em Copacabana, na zona sul do Rio, após assaltarem dois turistas alemães na Avenida Atlântica e deixarem os dois sem roupa e objetos de valor, como cartões de crédito, dinheiro e celulares. Os estrangeiros foram localizados por equipes da Coordenadoria de Ações Integradas da Guarda Municipal, caminhando pelas ruas do bairro assustados e totalmente nus.

Após acolher os turistas, os agentes iniciaram buscas pela região e conseguiram localizar os assaltantes poucos minutos depois, fazendo compras com os cartões e os celulares das vítimas, no interior de uma farmácia na esquina da Avenida Nossa Senhora de Copacabana com a Rua Santa Clara.

Notícias relacionadas:

Um dos assaltantes tentou fugir no momento da abordagem, mas acabou preso. Além dos celulares e dos cartões bancários, com os criminosos foram localizadas ainda as peças de roupa roubadas das vítimas. Renan Dantas dos Santos e Cleiton Valle da Silva Veríssimo foram levados inicialmente para a 13ª DP (Ipanema) e, depois, conduzidos para a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (DEAT), no Leblon.

Na delegacia, os turistas reconheceram os autores do assalto. Os criminosos permanecem presos e vão responder por furto, com pena prevista de um a quatro anos de prisão. Os pertences foram devolvidos aos turistas na delegacia.

Os alemães estavam há uma semana a passeio no Rio e pretendiam ficar por mais sete dias na cidade, mas após o roubo decidiram voltar ao seu país.

Outro caso

No dia 8 deste mês, três mulheres doparam dois turistas ingleses com o golpe conhecido como Boa noite Cinderela, na avenida Vieira Souto, na orla da praia de Ipanema. O caso ocorreu na madrugada de 8 de agosto, na Lapa, bairro boêmio da região central da cidade.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, após participarem de um show na Fundição Progresso, na Lapa, os turistas ingleses Mihailo Petrovic e Diego Bravo conheceram as três jovens. As mulheres convidaram os visitantes a continuar a noite em Ipanema, oferecendo caipirinhas adulteradas com substância capaz de causar sonolência e desorientação.

No mesmo dia, o trio acessou indevidamente a conta bancária de Mihailo e tentou realizar uma transação não autorizada no valor de 16 mil libras esterlinas. A operação não foi concluída devido à exigência de reconhecimento facial, mas as denunciadas conseguiram subtrair 2.100 libras esterlinas, sendo 300 libras utilizadas para compra de criptomoeda e 1.800 libras transferidas em quatro operações.

O caso ganhou repercussão internacional e foi divulgado pelos jornais ingleses, gravado em vídeo por uma testemunha, mostrando as mulheres embarcando em um táxi logo após o crime. Os turistas foram deixados cambaleando na Avenida Vieira Souto, na orla da praia de Ipanema, totalmente desnorteados, em estado alterado de consciência. Um deles caiu na areia da praia e ficou desacordado. O motorista do táxi confirmou o trajeto, e as vítimas reconheceram formalmente as autoras na Delegacia Especial de Atendimento ao Turista, reforçando as provas.

Uma das três mulheres acusadas de dopar e roubar turistas britânicos foi presa nesta segunda-feira (18).

Amanda Couto Deloca, 23 anos, estava escondida em uma casa no bairro Nova Campina, em Duque de Caxias. Mayara Ketelyn Américo da Silva e Raiane Campos de Oliveira ainda estão foragidas.