Trump x Maduro: o que se sabe sobre conflito que pode escalar na Venezuela

A tensão entre os EUA e a Venezuela aumentou nos últimos dias, com a mobilização de milhões de milicianos pelo regime de Nicolás Maduro, frente ao envio de navios de guerra norte-americanos para a costa venezuelana e a promessa de Donald Trump de usar "força total". O que se sabe sobre o conflito?

EUA oferecem recompensa pela captura de Maduro

No início deste mês, governo Trump dobrou recompensa para US$ 50 milhões (R$ 273,8 milhões) por Maduro. O montante é oferecido em troca de "informações que levem à prisão" do presidente da Venezuela. A recompensa é a maior da história, superando o valor oferecido pelo paradeiro de Osama bin Laden.

Primeira recompensa por Maduro foi imposta por Trump em 2020. Na ocasião, os EUA ofereceram US$ 15 milhões por informações que levassem à sua prisão. Depois, o governo do ex-presidente Joe Biden aumentou o valor para US$ 25 milhões.

Venezuelano se utiliza de cartéis para levar drogas letais para os EUA, segundo governo norte-americano. "Organizações terroristas estrangeiras como o Tren de Aragua, o cartel de Sinaloa e o cartel dos Soles" estariam entre os grupos instrumentalizados pelo regime.

A DEA (agência antidrogas dos EUA) afirma ter confiscado drogas e bens relacionados ao chavista. Conforme Bondi, foram retiradas do mercado "30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro e seus cúmplices, com quase sete toneladas relacionadas ao próprio líder chavista", além de "mais de US$ 700 milhões em ativos ligados a Maduro, incluindo dois jatos privados, nove veículos e outros bens".

Por isso, dobramos a recompensa para US$ 50 milhões. Sob a liderança do presidente Trump, Maduro não escapará da justiça e responderá por seus crimes atrozes.

Pam Bondi, procuradora-geral dos EUA

Além da ligação com narcotráfico, país sul-americano é considerado ameaça à democracia. Desde 2020, "Maduro estrangulou a democracia e se agarrou ao poder", disse o secretário de estado norte-americano, Marco Rubio. "Afirmou ter vencido as eleições presidenciais de 28 de julho de 2024, mas não apresentou nenhuma prova", completou, reafirmando que seu país "não o reconhece como presidente da Venezuela".

Para Caracas, recompensa é "patética". "Seu show é uma piada, uma distração desesperada de suas próprias misérias. A dignidade de nossa pátria não está à venda. Repudiamos essa operação grosseira de propaganda política", declarou o chanceler da Venezuela, Yván Gil, no Telegram.

Governo dos EUA enviou três navios militares para a costa Venezuelana

Washington afirma que medida é contra grupos do narcotráfico, que classifica como terroristas. A manobra permite que o enfrentamento seja considerado ação de "segurança nacional" e permita o uso de militares. O envio dos barcos foi revelado pela Reuters na segunda-feira e confirmado por diplomatas ao UOL.

Cerca de 4.000 marinheiros e fuzileiros navais estão sendo mobilizados para operação dos EUA no sul do Caribe. Também de acordo com a agência de notícias, aviões espiões P-8 e pelo menos um submarino de ataque estão a caminho. A previsão é que os barcos se aproximem da costa venezuelana hoje à noite.

Todas as opções estão na mesa, incluindo o envio de soldados. "O presidente Trump tem sido muito claro e consistente: ele está preparado para usar todos os elementos do poder dos EUA para frear o fluxo de drogas para nosso país e para levar os responsáveis à Justiça", disse Karoline Leaviit, porta-voz do governo dos EUA, ontem.

Maduro convoca milicianos contra 'ameaças' dos EUA

Depois de divulgada notícia sobre envio dos barcos, Maduro anunciou mobilização de 4,5 milhões de milicianos. Ele classificou a ação dos EUA como "ameaça".

Vou ativar nesta semana um plano especial para garantir a cobertura, com mais de 4,5 milhões de milicianos, de todo o território nacional, milícias preparadas, ativadas e armadas.

Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro

Milícia foi criada pelo ex-presidente Hugo Chávez. Posteriormente, tornou-se um dos cinco componentes da Força Armada Nacional Bolivariana. Hoje, é composta por cerca de 5 milhões de reservistas, segundo dados oficiais.

Fuzis e mísseis para a força camponesa! Para defender o território, a soberania e a paz da Venezuela.

Maduro durante anúncio

Porta-voz da Casa Branca afirmou ontem que EUA estão preparados para "usar toda sua força" para frear "fluxo de drogas em direção ao país". "O regime de Nicolas Maduro não é o governo legítimo da Venezuela. É um cartel de narcoterroristas e Maduro não é um presidente legítimo. Ele é um líder desse cartel e fugitivo que foi indiciado nos EUA por tráfico de drogas", disse em coletiva de imprensa ontem.