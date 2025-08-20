Topo

Trump volta a atacar chair do Fed e diz que Powell está "prejudicando" o setor imobiliário

20/08/2025 08h04

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na terça-feira que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, está "prejudicando muito" o setor imobiliário e repetiu seu pedido de um grande corte na taxa de juros dos EUA.

"Alguém poderia informar a Jerome 'Tarde demais' Powell que ele está prejudicando muito o setor imobiliário? As pessoas não conseguem obter uma hipoteca por causa dele. Não há inflação, e todos os sinais apontam para um grande corte nos juros", escreveu Trump no Truth Social.

A inflação está bem longe das máximas observadas durante a pandemia, mas alguns dados recentes apresentaram um quadro misto e a alta dos preços continua acima da meta de 2% do Fed.

A mais recente investida de Trump contra Powell ocorre antes do discurso do chair do Fed na sexta-feira, no simpósio anual do banco central em Jackson Hole, onde os investidores ficarão atentos a todas as suas palavras para obter pistas sobre as perspectivas econômicas e a probabilidade de uma próxima redução nos custos de empréstimos de curto prazo.

A próxima reunião de política monetária do Fed será realizada em 16 e 17 de setembro.

Investidores e economistas estão apostando que o Fed reduzirá os juros em 0,25 ponto percentual no mês que vem e, talvez, faça outra redução de tamanho semelhante mais tarde no ano, muito menos do que os vários pontos percentuais solicitados por Trump.

O banco central dos EUA reduziu sua taxa de juros em 0,5 ponto percentual em setembro do ano passado, pouco antes da eleição presidencial, e cortou mais 0,5 ponto nos dois meses imediatamente após a vitória eleitoral de Trump, mas a manteve na faixa de 4,25% a 4,50% durante todo este ano.

Autoridades do Fed temem que as tarifas de Trump possam reacender a inflação e também acham que o mercado de trabalho está forte o suficiente para não precisar de um impulso de custos de empréstimos mais baixos.

(Reportagem de Kanishka Singh em Washington e Ann Saphir em San Francisco)

