Trump propõe paz com concessões

31.jul.2025 - O presidente dos EUA, Donald Trump, em conferência de imprensa na Casa Branca - Kent Nishimura/Reuters
do UOL

20/08/2025 00h08

Trump acena com apoio aéreo e pressiona por paz

  • Apoio sem tropas: Donald Trump disse à Fox News que o governo americano está disposto a oferecer apoio aéreo à Ucrânia e que aliados europeus podem enviar soldados, mas afirmou que não enviará tropas terrestres dos EUA.
  • Cúpula e concessões: Ele defende uma cúpula entre Putin e Zelensky e se coloca como mediador; acredita que Putin está "cansado da guerra" e afirma que Kiev deve aceitar ceder territórios ocupados, pois 79% do Donbass permanece sob controle russo. Leia mais.

Israel resiste à trégua e mantém ofensiva em Gaza

  • Trégua sob ameaça: Benjamin Netanyahu dá sinais de rejeitar o plano egípcio de cessar-fogo de 60 dias e exige que os 50 reféns sejam libertados de uma só vez, além do controle total da segurança em Gaza, desarmamento do Hamas e instalação de um governo civil alternativo.
  • Proposta por etapas: O Hamas aceitou a proposta mediada por Egito e Catar, que prevê libertação parcial de reféns e, em seguida, negociações para encerrar o conflito, mas Israel ainda não respondeu oficialmente.

Coreia do Norte usa exercícios para justificar expansão nuclear

  • Réplica de Pyongyang: Kim Jong Un disse à agência KCNA que as manobras Ulchi Freedom Shield de EUA e Coreia do Sul são uma "expressão óbvia" da intenção de provocar guerra e que o ambiente de segurança exige expandir rapidamente o arsenal nuclear.
  • Ensaios de guerra ou defesa? Os exercícios de 11 dias incluem testes de resposta a ataques nucleares. Washington e Seul afirmam que são defensivos, mas Pyongyang os trata como ensaios de invasão e costuma responder com lançamentos de mísseis.
  • Tensões regionais: O presidente sul-coreano Lee Jae Myung promete aliviar tensões, porém analistas duvidam do sucesso. A expansão nuclear será tema de encontro entre Trump e Lee em Washington. Leia reportagem (em inglês) no site da NBCNews.

Air Canada encerra greve e retoma voos lentamente

  • Acordo preliminar: Após quase três dias de paralisação, o sindicato de cerca de 10 mil comissários de bordo anunciou o fim da greve, informando que há um acordo preliminar com a Air Canada.
  • Impacto e retomada: A paralisação provocou cancelamentos que afetaram 500 mil passageiros. A companhia retomará gradualmente seus voos; a normalização completa pode levar uma semana ou mais.
  • Pressão judicial: O governo invocou uma lei para obrigar o retorno ao trabalho e o Conselho de Relações Industriais determinou o fim da greve, mas o sindicato resistiu até fechar o acordo definitivo. Leia mais.

Curiosidade: cidade sueca carrega sua igreja em carretas

  • Mudança monumental: Na cidade mineradora de Kiruna, no norte da Suécia, uma igreja de madeira de 113 anos está sendo deslocada 5 km sobre carretas, a uma velocidade de 500 metros por hora, para evitar afundamento do terreno causado pela mineração.
  • Cidade em trânsito: Kiruna vem sendo transferida há anos; casas e prédios históricos foram movidos para um novo local. A jornada da igreja virou atração para moradores e simboliza a reconfiguração completa da cidade. Leia mais.

