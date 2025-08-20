Trump pede renúncia de diretora do Fed

Topo

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira que a diretora do Federal Reserve Lisa Cook renuncie, citando um pedido do chefe da Agência Federal de Financiamento da Habitação (FHFA) para que o Departamento de Justiça investigue ela por suposta fraude hipotecária.

Representantes do Fed e de Cook não estavam imediatamente disponíveis para responder a um pedido de comentário.

"Cook deve renunciar, agora!!!", escreveu Trump em uma publicação no Truth Social, em seus mais recentes comentários destinados a remodelar a composição do banco central dos EUA.

O diretor da FHFA, Bill Pulte, fez as alegações no X nesta quarta-feira, dizendo que Cook havia designado um condomínio em Atlanta como sua residência principal depois de tomar um empréstimo em sua casa em Michigan, que ela também declarou como residência principal.

Pulte também publicou uma parte de sua carta à procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, dizendo que a FHFA havia obtido os documentos de hipoteca de Cook e citando os dois empréstimos de junho e julho de 2021.

"Ela precisa se demitir porque o que ela fez é motivo para demissão", escreveu ele em uma publicação separada.

Trump tem criticado repetidamente o Fed e seu chair Jerome Powell pela manutenção da taxa de juros e tem pedido grandes cortes. Ele também já flertou várias vezes com a possibilidade de demitir Powell, à medida que tenta reformular a instituição.

Neste mês, ele nomeou o presidente do Conselho de Assessores Econômicos, Stephen Miran, para cumprir o restante do mandato da diretora Adriana Kugler, que renunciou ao cargo de forma inesperada.

(Reportagem de Susan Heavey; reportagem adicional de Dan Burns)

