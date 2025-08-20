Trump diz que Cook, do Fed, deve renunciar, após Pulte acusar diretora de fraude hipotecária

Topo

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook deve renunciar ao cargo "agora", em publicação na Truth Social na manhã desta quarta-feira, 20. O comentário do republicano veio horas depois de o presidente do conselho da Agência Federal de Financiamento Habitacional dos EUA (FHFA, na sigla em inglês), William Pulte, alegar em uma denúncia criminal que Cook cometeu fraude hipotecária.

Pulte diz que a diretora do BC dos EUA cometeu a fraude ao designar seu condomínio fora do estado como sua residência principal, apenas duas semanas após tomar um empréstimo para sua casa em Michigan, a qual Cook também declarou como sua residência principal.

"Quando alguém comete fraude hipotecária, prejudica a fé e a integridade do nosso sistema. Não importa quem você é: ninguém está acima da lei", escreveu Pulte, em postagem no X.

Como diretora do Fed, Cook possui direito a voto nas decisões de política monetária. Na reunião do fim de julho, ela defendeu a manutenção dos juros, embora Trump venha fazendo agressiva pressão pela redução de juros.

