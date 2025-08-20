Trump compra mais de US$100 mi em títulos durante seu mandato, mostra declaração

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comprou mais de US$100 milhões em títulos de empresas, Estados e municípios desde que assumiu o cargo em janeiro, de acordo com novas declarações que lançam mais luz sobre as vastas posses do presidente bilionário dos Estados Unidos.

Os formulários, publicados online na terça-feira, mostram que o ex-magnata republicano do setor imobiliário fez mais de 600 compras financeiras desde 21 de janeiro, um dia após sua posse para seu segundo mandato na Casa Branca.

O registro de 12 de agosto do Escritório de Ética Governamental dos EUA não lista os valores exatos de cada compra, fornecendo apenas uma ampla gama.

Elas incluem títulos corporativos do Citigroup, Morgan Stanley, e Wells Fargo, bem como Meta, Qualcomm, The Home Depot, T-Mobile USA e UnitedHealth Group.

Outras compras de títulos incluem vários títulos emitidos por cidades, Estados, condados e outros emissores.

As participações abrangem setores que poderiam se beneficiar das mudanças na política dos EUA durante seu governo, como a desregulamentação financeira.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário nesta quarta-feira.

Trump, um empresário que se tornou político, disse que colocou suas empresas em um fundo administrado por seus filhos.

Seu formulário de declaração anual, apresentado em junho, mostrou que sua renda de várias fontes ainda é, em última análise, destinada ao presidente -- algo que o expôs a acusações de conflitos de interesse.

Nessa declaração, que parecia cobrir o ano civil de 2024, Trump declarou mais de US$600 milhões em renda de criptomoedas, propriedades de golfe, licenciamento e outros empreendimentos. Isso também mostrou que o impulso do presidente para as criptomoedas aumentou substancialmente sua riqueza.

No geral, o presidente declarou ativos no valor de pelo menos US$1,6 bilhão, de acordo com um cálculo da Reuters na época.

(Reportagem de Susan Heavey e Trevor Hunnicutt)