Testei o novo sérum da Vichy que previne manchas e atua nas rugas

Como editora de beleza há mais de 20 anos, já perdi a conta de quantas amigas me pediram indicação de produto para suavizar manchas na pele - sejam elas de sol, melasma ou até as que aparecem com o passar dos anos, manchas de idade.

Fato é que essas marcas estão entre o top 5 das reclamações no consultório das dermatologistas e a boa notícia é que o inverno é a melhor hora para começar o tratamento - não por acaso, tem um monte de lançamento de produtos nessa época.

As promessas do Liftactiv Pigment Specialist B3, da Vichy, chamaram a minha atenção - pele luminosa com menos manchas - e por isso resolvi testá-lo. A seguir, conto o que senti na pele depois de 20 dias de uso

O que gostei

Não pesa na pele. Sua textura líquida é realmente muito leve, não deixa resquícios e é absorvida instantaneamente. E dá para aplicar como último passo do skincare, antes do FPS (lógico) e da maquiagem.

Não tem cheiro. O que é ótimo para evitar o risco de irritação e alergia.

Desperdício zero. O aplicador tem cara de produto médico e permite que você dose o produto em gotas. A marca sugere usar 2-3 gotas para o rosto, mas eu usei 4-5 - para garantir que a área fosse toda coberta.

Mais viço. Logo na primeira semana de uso, notei a pele mais luminosa. Ela também fica macia e confortável sem sensação de repuxamento.

Pele mais uniforme. Apesar de ser indicado usar por pelo menos três meses, depois de três semanas senti a tonalidade da pele mais uniforme, com manchas de sol e de idade menos intensas.

Dupla ação. Ao mesmo tempo em que trata as manchas, também suaviza linhas finas. Conta ponto, porque as duas questões incomodam por aqui.

Karina antes de usar o sérum Imagem: Divulgação

Pontos de atenção

Como fiz o teste em três semanas de clima bastante frio e ensolarado, senti a necessidade de uma hidratação extra da pele, principalmente à noite. De dia, apliquei o sérum seguido de FPS 50 e à noite, seguido de um hidratante nutritivo mais denso.

Apesar de ele não sensibilizar a pele (traz ácido glicólico, um renovador suave, e niacinamida B3 na fórmula, um ativo calmante), não dá para esquecer o protetor solar em seguida, sob o risco de as manchas voltarem a aparecer.

Grávidas precisam consultar seu médico antes de usar, ok?

Manchas podem ser sinal de doença então é sempre importante consultar um dermatologista.

O que mudou para mim

Achei muito bacana ele reduzir e prevenir a formação de manchas - esse efeito contínuo garante a pele uniforme por mais tempo, evitando que novas manchas apareçam ou que as antigas voltem.

Muito bom também ele atuar nas rugas e ter essa pegada multifunção. Aliás, senti a pele mais lisa logo no começo do teste, em torno de 10 dias.

A repórter depois de usar o produto: diminuição de manchas Imagem: Divulgação

Para quem vale a pena

Ele é indicado para todos os tipos de pele que tenham manchas - em tempo: a partir dos 30, 35 anos, é raro quem não tenha já um começo de formação de manchas. A minha é madura, mista e sensível. Para pele oleosa e mista, funciona super bem. Peles secas talvez precisem de hidratação extra.

Uma vez que o produto também atua nas rugas e linhas finas, é uma ótima opção para atacar esses dois problemas. Em vez de ter que gastar tempo e dinheiro com dois produtos, você pode usar um só.

Se você se incomoda com manchas e rugas, pode se beneficiar bastante com o produto.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.