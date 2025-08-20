Taxistas de SP devem atualizar tabela de preços até 20 de outubro

O prazo para 37,5 mil taxistas atualizarem seus taxímetros na cidade de São Paulo começou ontem e vai até 20 de outubro, após a liberação de novas tarifas pela prefeitura.

O que aconteceu

Bandeirada subiu de R$ 6 para R$ 6,55 para táxis das categorias Comum, Comum Rádio e Especial. A tarifa quilométrica (valor por quilômetro rodado) cresceu de R$ 4,25 para R$ 4,80, e a tarifa horária (quando o carro fica parado ou circula a menos de 15 km por hora), de R$ 51 para R$ 55,50.

Na categoria de Táxi Luxo, a bandeirada passou de R$ 9 para R$ 9,83. A tarifa quilométrica foi de R$ 6,38 para R$ 7,20; e a tarifa horária, de R$ 76,50 para R$ 83,25.

Para atualizar o taxímetro, cada taxista deve seguir a data de vencimento do seu alvará de estacionamento. A ação precisa ser agendada em oficina credenciada junto ao IPEM-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo). Veja a tabela abaixo, elaborada pela prefeitura, com as datas para cada caso.

Imagem: Reprodução/Prefeitura de São Paulo

Taxista deve primeiro realizar o agendamento eletrônico no site do Instituto. Ao comparecer à oficina, é preciso apresentar documentação original e válida para prestar o serviço de taxista, como o Alvará de Estacionamento e o último Certificado de Verificação do Ipem-SP.

Oficina vai trocar lacres do taxímetro, atualizar tarifas e retirar selos e itens anteriores à verificação. Além disso, é fixada no para-brisa do veículo uma etiqueta amarela comprovando que a tarifa está atualizada no taxímetro.

Há penas previstas caso o serviço não seja realizado e o taxista continue circulando. Neste caso o motorista receberá multa no valor de R$ 226,68, além da suspensão de 10 a 20 dias e com a penalidade de 10 pontos no prontuário do condutor. O veículo também é retido pelo DTP (Departamento de Transportes Públicos).