Topo

Notícias

Taxas de juros abrem em alta, mas perdem força com dólar e Treasuries

São Paulo

20/08/2025 09h17

Os juros futuros abriram com viés de alta nesta quarta-feira, 20, dando continuidade ao movimento da véspera diante da percepção de piora do risco do Brasil por causa com os embates com os EUA. Mas passaram a renovar mínimas e estavam ao redor de estabilidade, alinhados à queda do dólar ante o real e recuo dos rendimentos dos Treasuries.

O mercado também faz a leitura da pesquisa Quaest mostrando melhora da avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu governo após o tarifaço.

Às 9h10 desta quarta-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha mínima de 14,110%, de 14,111% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia para 13,415%, de 13,444%, e o para janeiro de 2031 marcava mínima 13,690%, de 13,705% no ajuste de terça-feira, 19.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Europa registra recorde de surtos de doenças transmitidas por mosquitos

Líder do PCC preso em SP com dois carros da Porsche avaliados em R$ 3 milhões

Bia Miranda e Gato Preto se envolvem em acidente com Porsche em SP

Número de mortos em ataque a mesquita na Nigéria sobe para 50; dezenas foram sequestrados

Viver com ruído, um problema de saúde frequentemente ignorado

Maioria nos EUA acredita que países deveriam reconhecer Estado palestino, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

China exibirá grande número de tropas e armas de alta tecnologia em desfile da 2ª Guerra Mundial

França investiga morte de homem em transmissão de vídeo ao vivo após violência e humilhações

Israel convoca dezenas de milhares de reservistas antes da nova ofensiva em Gaza

Suspensão da Moratória da Soja pelo Cade preocupa Meio Ambiente

Estamos criando milhões de zumbis digitais, diz cientista brasileiro sobre internet