Topo

Notícias

Taxa anual do CPI da zona do euro se mantém em 2% em julho, confirma revisão

São Paulo

20/08/2025 07h15

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro ficou em 2% em julho, inalterada em relação à de junho, segundo revisão divulgada nesta quarta-feira, 20, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado de julho confirmou a estimativa preliminar e veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.

Na comparação mensal, o CPI do bloco ficou estável em julho, também como previsto.

O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo anual de 2,3% em julho, repetindo a variação de junho e vindo igualmente em linha com o consenso da FactSet. No confronto mensal, o núcleo do CPI recuou 0,2% em julho.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Rússia afirma que tomou o controle de três localidades no leste da Ucrânia

Ministério da Defesa autoriza pouso de avião da Força Aérea dos EUA em São Paulo

Israel mobiliza reservistas para ocupação de Gaza e quer recrutar mais de 10 mil soldados no exterior

O que há em Donbass, chave no debate sobre guerra na Ucrânia

Israel convoca 60 mil reservistas para plano de tomada de Gaza

Lula volta a se reunir com ministros e presidentes de bancos públicos nesta quarta-feira, 20

Assassinato de gari: polícia apura se houve omissão de esposa delegada

Noel Gallagher elogia o irmão Liam em entrevista sobre o retorno do Oasis

Justiça colombiana suspende prisão domiciliar do ex-presidente Uribe

Super Centro de Vacinação é inaugurado em shopping no Rio

Japão recebe líderes africanos para estabelecer posição como alternativa à China