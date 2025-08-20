Target registra queda nas vendas no 2º trimestre de 2025; ação cai 10% no pré-mercado

A varejista Target registrou queda nas vendas trimestrais no segundo trimestre de 2025, totalizando US$ 25,21 bilhões, segundo balanço publicado nesta quarta-feira (20). O número é uma queda de 0,9% na comparação com o mesmo período do ano passado, mas supera os US$ 24,94 bilhões projetados pela FactSet.

A Target tem enfrentado anos desafiadores, com a rede de lojas registrando agora 11 trimestres consecutivos de vendas estáveis ou em queda, em meio a preocupações inflacionárias e reações negativas em relação a políticas corporativas. A empresa foi especialmente afetada pela redução dos consumidores em compras discricionárias.

A companhia americana registrou um lucro de US$ 935 milhões no período, ou US$ 2,05 por ação, em comparação com US$ 1,19 bilhão, ou US$ 2,57 por ação, no mesmo período em 2024. O lucro ajustado também foi de US$ 2,05 por ação, ligeiramente acima dos US$ 2,04 por ação projetado pela FactSet.

Em comunicado divulgado pela empresa, é mencionado que o chefe de operações Michael Fiddelke se tornará o CEO a partir de 1º de fevereiro de 2026 e substituirá Brian Cornell, que ocupa o cargo atualmente e esteve na função por mais de uma década.

Às 8h21 (de Brasília), a ação da target caía 10,0% no pré-mercado de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires